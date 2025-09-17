AKTIE IM FOKUS 2: Puma-Rally wegen Übernahmespekulationen geht weiter

(neu: Schlusskurs)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngste Debatte rund um eine mögliche Puma-Übernahme hat am Mittwoch neue Nahrung erhalten. Grund für den Kurssprung am Nachmittag war ein Artikel im "Manager Magazin" über die Pläne der Großaktionärsfamilie Pinault, der an andere Medienberichte vergangener Tage anknüpfte. Das Kursplus der Puma-Anteile wuchs bis zum Handelsschluss auf 16,8 Prozent an. Der Kurs sprang auf ein Hoch seit Ende Juli und ließ die 100-Tage-Linie deutlich hinter sich, die ein beliebter mittel- bis langfristiger Indikator ist.

Zuletzt hatte es Spekulationen über eine mögliche Übernahme durch Adidas gegeben, auch wegen der Aussage der Pinault-Familie, dass sie mit ihrer Beteiligung an Puma kein strategisches Interesse mehr verfolge.

Vom "Manager Magazin" hieß es nun, dass sich mit dem Finanzinvestor CVC und dem US-Markenmanagementunternehmen Authentic Brands Group (ABG) zwei Investoren bereits warmlaufen.

Der Puma-Kurs war im August auf einem Tief seit 2016 angekommen. Schon Ende August hatten die Aktien einen ersten Schub bekommen. Auslöser war eine Kreise-Meldung, dass die Pinault-Familie ihre Optionen abwäge bis hin zu einem Verkauf ihres 29-Prozent-Anteils./tih/niw/jha/