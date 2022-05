ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Fraport auf 55 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport nach Quartalszahlen von 57 auf 55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Resultate seien schwächer gewesen als erwartet, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie senkte daher die Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) des Flughafenbetreibers in diesem Jahr. Die Erholung am Frankfurter Flughafen hinke der an den Flughäfen anderer Betreiber hinterher./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2022 / 19:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2022 / 20:05 / BST