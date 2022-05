Kann die Fielmann-Aktie dich jetzt zum Millionär machen?

The Motley Fool · 16.05.2022, 09:13 Uhr

Kann die Fielmann-Aktie (WKN: 577220) Investoren überhaupt zum Millionär machen oder ist jetzt ein guter Zeitpunkt? Das sind beides spannende, wenngleich verschiedene Fragen. Wobei eines für mich jedenfalls feststeht: Wenn, dann scheint das jetzt eine gute Einstiegschance zu sein, die Aktie ist jedenfalls noch immer preiswerter.

Derzeit notiert die Fielmann-Aktie auf einem Aktienkurs von 48,10 Euro. Das 5-Wochen-Hoch von 67,85 Euro liegt fast 30 % entfernt. Das Rekordhoch von über 75 Euro vor der Corona-Pandemie ist ca. 35 % in die Ferne gerückt. Zumindest eröffnet das die Möglichkeit, eine Aktie mit Discount zu kaufen.

Schauen wir aber, welches Millionärs-Macher-Potenzial in der Aktie steckt. Beziehungsweise ob ein solches überhaupt vorhanden ist.

Millionär mit der Fielmann-Aktie?

Fest steht jedenfalls: Die Fielmann-Aktie ist weiterhin nicht gerade günstig. Gemessen an einem 2021er-Gewinn je Aktie in Höhe von 1,63 Euro läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei ca. 29,5. Nach der Pandemie sollte das Ergebnis je Aktie jedoch über die Marke von 2 Euro klettern können, was eine Verbilligung auf ein Niveau von 20 bis 24 nach sich ziehen könnte. Das wäre immerhin preiswerter, zeigt jedoch auch: Wir benötigen weiteres Wachstum.

Günstiger ist es, wenn wir den Cashflow je Aktie betrachten. Mit einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von unter 12 ist die Bewertung deutlich preiswerter. Wir erkennen anhand dieser Kennzahl, dass das Geschäft als Optikerkette mehr Cash in die Kassen spült, als es Ergebnisse einfährt. Expansion ist jedenfalls eine primäre Mission des Managements, um ein solides, nachhaltiges Wachstum zu erreichen.

Positiv ist mit Blick auf die Fielmann-Aktie als potenzieller Millionärsmacher, dass eine Marktkapitalisierung von 4 Mrd. Euro vergleichsweise gering ist. Das heißt, dass sich die Vision als in Europa führende Optikerkette langfristig in einer höheren Börsenbewertung äußern kann. Denken wir das Wachstum, den Markt und eine gewisse Pricing-Power weiter, so kann es ein solides Rendite- und langfristiges Vervielfacher-Potenzial durchaus geben. Aber es benötigt Zeit, bis sich das zeigt. Zumal die Wachstumsraten eigentlich eher moderat sind. Qualität ist eher ein Merkmal dieser Aktie.

Kein schneller Ver-10-facher

Die Fielmann-Aktie kann daher einen Beitrag dazu leisten, wenn man Millionär werden möchte. Aufgrund der Bekanntheit, des defensiven Geschäftsmodells zwischen Gesundheit und Konsum und dem moderaten Wachstum innerhalb Europas bin ich geneigt, diese Aktie eher als Qualitätsaktie einzustufen. Solide Renditen für Buy-and-Hold-Investoren stehen im Vordergrund. Eine schnelle Ver-10- oder Ver-10-fachung sehe ich nicht.

Wem das reicht, der kann einen näheren Blick riskieren. Qualität und ein langfristig solides Renditepotenzial zu einem jetzt rabattierten Preis sind schließlich erst einmal absolut nix Verkehrtes.

Der Artikel Kann die Fielmann-Aktie dich jetzt zum Millionär machen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Fielmann.

