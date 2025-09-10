Werbung ausblenden
Märkte heute

Novo-Aktie steigt nach Job-Kahlschlag – Rally bei Oracle

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Cancom, Rheinmetall, Novo Nordisk, Sound Hound AI, United Health, Newmont, Nvidia, Apple, Nike, Aerovironment, Synopsys, Oracle.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Job-Kahlschlag treibt Novo-Aktie

Massiver Stellenabbau, gesenkte Prognosen und wachsender Wettbewerbsdruck – doch der Novo-Aktienkurs reagiert anders, als du vielleicht denkst.

Synopsys-Aktie im Sturzflug

Starkes Kerngeschäft, aber tiefe Schwäche im IP-Segment. Ist die Ansys-Integration eher Chance oder Risiko für die Aktie von Synopsys?

Oracle: Cloud-Boom & KI-Strategie 

Milliarden-Deals, neue KI-Funktionen und Rekord-Auftragsbestände – doch reicht das für den erhofften Höhenflug der Aktie von Oracle?

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nvidia
Rheinmetall
Apple
UnitedHealth
Oracle
Newmont
Nike
Cancom
AeroVironment
Novo Nordisk (ADR)
Synopsys
ANSYS
Ai Holdings

