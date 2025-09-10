Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Job-Kahlschlag treibt Novo-Aktie

Massiver Stellenabbau, gesenkte Prognosen und wachsender Wettbewerbsdruck – doch der Novo-Aktienkurs reagiert anders, als du vielleicht denkst.

Synopsys-Aktie im Sturzflug

Starkes Kerngeschäft, aber tiefe Schwäche im IP-Segment. Ist die Ansys-Integration eher Chance oder Risiko für die Aktie von Synopsys?

Oracle: Cloud-Boom & KI-Strategie

Milliarden-Deals, neue KI-Funktionen und Rekord-Auftragsbestände – doch reicht das für den erhofften Höhenflug der Aktie von Oracle?