Märkte heute
Novo-Aktie steigt nach Job-Kahlschlag – Rally bei Oracle
onvista · Uhr
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Cancom, Rheinmetall, Novo Nordisk, Sound Hound AI, United Health, Newmont, Nvidia, Apple, Nike, Aerovironment, Synopsys, Oracle.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Job-Kahlschlag treibt Novo-Aktie
Massiver Stellenabbau, gesenkte Prognosen und wachsender Wettbewerbsdruck – doch der Novo-Aktienkurs reagiert anders, als du vielleicht denkst.
Synopsys-Aktie im Sturzflug
Starkes Kerngeschäft, aber tiefe Schwäche im IP-Segment. Ist die Ansys-Integration eher Chance oder Risiko für die Aktie von Synopsys?
Oracle: Cloud-Boom & KI-Strategie
Milliarden-Deals, neue KI-Funktionen und Rekord-Auftragsbestände – doch reicht das für den erhofften Höhenflug der Aktie von Oracle?
