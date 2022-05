poenina holding ag / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Dekotierung poenina holding ag von SIX Swiss Exchange per Ende Juni



31.05.2022 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Mit der heutigen Zustimmung der Generalversammlung der Burkhalter Holding AG zur Fusion werden, wie bereits angekündigt, die Namenaktien der poenina holding ag von der SIX Swiss Exchange Ende Juni 2022 dekotiert werden. Nach der gestrigen Zustimmung der Generalversammlung der poenina holding ag zur Fusion mit der Burkhalter Holding AG hat deren Generalversammlung heute ebenfalls die Fusion genehmigt. Infolgedessen werden sämtliche 5’791’050 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 der poenina holding ag von der SIX Swiss Exchange per Donnerstag, 30. Juni 2022, dekotiert werden. Der letzte Handelstag der poenina Namenaktien an der SIX Swiss Exchange wird der Mittwoch, 29. Juni 2022, sein, anschliessend wird der Handel eingestellt.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung