DGAP-News: EasyMotionSkin schließt Partnerschaft mit ENALISS und adressiert Kosmetikbranche

08.06.2022 / 08:05

Vaduz/Triesen, 08.06.2022. Der innovative EMS-Anbieter EasyMotionSkin schließt eine Partnerschaft mit der Unternehmensberatung ENALISS und adressiert damit gezielt die Kosmetikbranche in der Bundesrepublik Deutschland.

Das eigens für den Beautysektor entwickelte Konzept „BeautyCare by EasyMotionSkin“ wird von ENALISS als spezialisierte Unternehmensberatung für Betreiber von Kosmetikstudios ins Programm und in den Vertrieb genommen. Kosmetikstudios profitieren nachhaltig von dem ergänzenden Angebot des EasyMotionSkin-Bodytreatments, das kombiniert mit einer Beautybehandlung oder als Einzelbehandlung angeboten wird. Kundinnen und Kunden nutzen so die Behandlungszeit besonders effizient und erzielen zusätzlich gesundheits- und schönheitsfördernde Effekte wie Haut- und Muskelstraffung, Entschlackung und Anti-Cellulite, Aktivierung des Zell- und Sauerstoffwechsels und des Lymphsystems.

Kosmetikstudios, Schönheitssalons und SPA-Betreiber wählen zwischen einem Basic- und Premium-Ausstattungspaket, verrechnen über ein Pay-per-Use-Modell und erhalten Textilien, Powerboxen, Nutzungslizenzen sowie vorkonfigurierte Tablets zur einfachen Nutzung und Implementierung ins Tagesgeschäft. Partnerstudios sind zudem berechtigt, die EasyMotionSkin HomeEdition an Kundinnen und Kunden zur EMS-Heimanwendung zu verkaufen.

„Die Partnerschaft mit dem etablierten und erfahrenen Branchenplayer ENALISS unterstützt uns nachhaltig auf unserem Weg zu neuen Zielgruppen und verstärkter Marktpräsenz. Durch unsere Zusammenarbeit bieten wir Kosmetikstudios und deren Kundinnen und Kunden einen völlig neuen Mehrwert – und stehen damit am Beginn einer sehr aussichtsreichen Entwicklung.“ bestätigt EasyMotionSkin CEO Jürgen Baltes. Auch ENALISS Geschäftsführer und Partner der de Lorenzi Berufsfachschulen für Gesundheit und Ganzheitskosmetik Ray Singel bestätigt: „Mit dem Gesundheitssystem BeautyCare von EasyMotionSkin freuen wir uns, unseren Best-of-Breed Ansatz bei der Wahl unserer Partner stärken zu können und dem Gesamtmarkt für Anti-Aging und Gesundheit ein verbessertes Geschäftsmodell zu ermöglichen. Besonders nach der harten Lockdown-Phase ist das für die gesamte Kosmetikindustrie ein willkommenes Highlight.“

Über EASYMOTIONSKIN

Als „kleinstes Fitnessstudio der Welt“ bietet EasyMotionSkin Einsteigern und Sportlern ein hochentwickeltes EMS-Trainingssystem. Patentierte Trockenelektroden in einem EMS-Anzug stimulieren mit niederfrequenten elektrischen Impulsen bis zu 90% der Körpermuskulatur und sorgen so für erhöhte Sauerstoffaufnahme, Leistungssteigerung, optimale Trainingseffekte und Regeneration. Basis für dieses markenrechtlich geschützte High-Tech Produkt sind das Know-how eines führenden Herz-Mediziners aus Deutschland sowie anerkannte Studien, die die positiven Effekte nachweislich belegen. EasyMotionSkin ist ein Premiumprodukt, entwickelt und produziert in Deutschland. Durch die Nutzung der Digitalisierung und durch die Entwicklung weiterer Produktnovationen spannt EasyMotionSkin den Bogen vom innovativen Fitnesssystemhersteller zum zukunftsorientierten Tech-Unternehmen in der internationalen Gesundheits- und Lifestyle-Branche. www.easymotionskin.com

Über ENALISS

ENALISS bietet Lösungen rund um das Thema Lernen und Wachstum. ENALISS ist ein EdTech Anbieter und hilft Bildungsträgern bei der Transformation von Physischer Präsenzlehre hin zu hybriden Lehrsystemen - für verbesserte Services gegenüber deren Kunden. Entwickelt werden Geschäftsmodelle, die das Training und die Ausbildung einfacher und kostengünstiger machen und gleichzeitig mehr Reichweite erzielen.

Unternehmern und insbesondere Instituten hilft ENALISS dabei, eigene Ideen und Visionen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen, indem Bewährtes bewahrt und in digital unterstützte Geschäftsmodelle transformiert wird. ENALISS begleitet Partner von Anfang an persönlich und stellt alle Ressourcen und fachlichen Ratschläge zur Verfügung, damit aus Visionen bahnbrechende Realität wird. Veränderungsfreude führt zum Erfolg der Kunden. www.enaliss.com



Kontakt:

EasyMotionSkin Tec AG

Jürgen Baltes (CEO)

Schliessa 6

FL-9495 Triesen

Mail: ir@ems.ag