LINDE - Die Bullen sollten diese Chance nutzen

Linde PLC - WKN: A2DSYC - ISIN: IE00BZ12WP82 - Kurs: 277,800 € (XETRA)

Nach dem Allzeithoch bei 315,35 setzte die Aktie von Linde an den Bereichen um 262,00 EUR zurück, um ausgehend vom Julitief wiederum in Richtung des frischen Rekordhochs zu klettern. Prinzipiell ist das Scheitern noch vor dem Erreichen des Hochs von Mitte August bärisch zu werten und könnte jetzt in einer Fortsetzung des korrektiven Abwärtstrends seit Anfang Juni münden.

Allerdings hat sich bei 274,00 EUR ein mehrfacher Unterstützungsbereich herauskristallisieren können, der jetzt wieder von der Käuferseite zum Einstieg genutzt werden könnte. Dabei würde schon ein Anstieg über 285,00 EUR ausreichen, um eine deutliche Erholung zu starten. Das Zwischenhoch bei 294,75 und der Widerstand bei 298,40 EUR wären als nächste Ziele zu nennen. Oberhalb von 298,40 EUR wäre ein Kaufsignal aktiviert und ein Anstieg an das Allzeithoch zu erwarten.

Sollte die Aktie von Linde dagegen unter den Support bei 274,30 und die Aufwärtstrendlinie im Bereich von 272,00 EUR fallen, müsste man sich auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends einstellen, der in diesem Fall bis 261,00 und 253,50 EUR führen dürfte.

Linde Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)