Zahlen Deutsche Bank: Milliardengewinn in Q3

Das Umfeld war schwierig, aber dennoch hat die Deutsche Bank ihr bestes Ergebnis seit 2006 eingefahren: Der Gewinn vor Steuern kletterte auf 1,6 Mrd. Euro – das ist dreimal so viel wie vor einem Jahr. Der Gewinn betrug 1,1 Mrd. Euro, rund sechsmal so viel wie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz stieg um 15 Prozent auf 6,9 Mrd. Euro. Alle Bereiche des Kerngeschäfts trugen zu diesem Wachstum bei. In den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres wuchs der Umsatz um 7 Prozent auf 20,9 Mrd. Euro.

Der Gewinn der ersten neun Monate erhöhte sich nach Abzug von Zinszahlungen an die Inhaber nachrangiger Anleihen unter dem Strich um 80 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Der Neunmonatsgewinn vor Steuern war mit 4,8 Milliarden Euro der höchste seit elf Jahren.

Trotz der guten Zahlen stieg die Aktie im frühen Handel um nur 0,64 Prozent auf 9,33 Euro. Für Anleger wird die Aktie der Deutschen Bank aber wieder interessant. Ein Einstieg bietet sich derzeit an.

Deutsche Bank auf gutem Weg

Sewing gibt sich optimistisch: Er rechnet mit einer Rendite von 8 Prozent auf das materielle Eigenkapital. Die meisten Analysten hielten dieses Ziel bisher für unrealistisch. Aber: Die Deutsche Bank hat dieses Ziel erreicht. In den ersten neun Monaten kletterte diese Kennziffer auf 8,1 Prozent.

„Die Deutsche Bank liegt voll auf Kurs, ihre Ziele für das Jahr 2022 zu erreichen“

Die guten Zahlen geben Sewing Rückenwind: Er ist zuversichtlich, dass der Umsatz in diesem Jahr zwischen 26 und 27 Mrd. Euro liegen werde. Besonders die gestiegenen Zinsen tragen dazu bei. Als Umsatztreiber wirken auch der Handel mit festverzinslichen Anleihen.

Profitieren Sie von steigenden oder fallenden Kursen

Wer von steigenden Kursen bei der Deutschen Bank ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (MD6CRD)* von Morgan Stanley investieren. Der Hebel liegt bei 2,99 (Stand: 26.10.2022), die K.o.-Schwelle liegt bei 6,58 Euro bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen bei der Deutschen Bank ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (MD35W1)* von Morgan Stanley investieren. Der Hebel liegt bei 2,87 (Stand: 26.10.2022), die K.o.-Schwelle bei 12,53 Euro bei unbegrenzter Laufzeit.

* Disclaimer: Die onvista media GmbH kooperiert mit dem verlinkten Partner, es handelt sich insofern um eine WERBLICHE INFORMATION. Wir erhalten von dem Partner eine Vergütung, wenn Sie über diesen Link das Zertifikat erwerben („Affiliate-Link“). Diese Werbung ermöglicht uns, unseren Service weiterhin für Sie kostenlos anbieten zu können. Für Sie entstehen keine Mehrkosten. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.

(mit Material von dpa-AFX)