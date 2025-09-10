Werbung ausblenden
Börse am Morgen 10.09.2025

Dax startet positiv in den Handelstag - Oracle beflügelt SAP

onvista · Uhr
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Quelle: Сake78 (3D & photo)

Der Dax bleibt auf Schaukelkurs: Nach dem schwächeren Vortag ist es zur Wochenmitte mit den Kursen wieder aufwärts gegangen. Für gute Stimmung sorgen am Mittwoch starke Geschäftszahlen des Software-Konzerns Oracle vom Vorabend. Der deutsche Leitindex stieg in der ersten Handelsstunde um 0,7 Prozent auf 23.870 Punkte.

Oracle gibt Rückenwind

Die Aktien von Oracle waren am Dienstag im nachbörslichen Handel um über 30 Prozent nach oben geschossen auf ein Rekordhoch. Die Lieferzusagen des Unternehmens an Kunden seien auf Quartalssicht um über 300 Milliarden US-Dollar gestiegen, lobte Analyst Brent Thill von der Bank Jefferies. Das schüre erneut Fantasie rund um Künstliche Intelligenz.

SAP gefragt

Die starken Geschäftszahlen von Oracle kamen auch mit Blick auf SAP und Siemens Energy  gut an. Sie verteuerten sich an der Dax-Spitze um 2,7 respektive 2,8 Prozent. Während SAP Künstliche Intelligenz (KI) in seine Angebote integriert, gilt Siemens Energy als mittelbarer Profiteur von KI. Immer größere Rechenleistungen und Datencenter und der damit verbundene stark steigende Energiebedarf füllen zunehmend auch die Auftragsbücher des Energietechnikkonzerns.

Hellofresh gibt nach

Daneben bewegten Kommentare von Analysten die Kurse. BASF stiegen um 1,5 Prozent nach einem "Buy" der Citigroup. Eine Abstufung der Aktien von Hellofresh durch Morgan Stanley ließ den Kurs des Kochboxenversenders um 3,5 Prozent nachgebe.

Gut kam bei Anlegern ein Aktienrückkauf des IT-Dienstleisters Cancom an. Das Unternehmen will bis zu zehn Prozent des Grundkapitals am Markt kaufen. Der Kurs stieg um sechs Prozent.  (mit Material von dpa-AFX)

