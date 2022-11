BYD kündigt Expansion nach Mexiko an und kauft Busbauer

Der chinesische Bauer von E-Autos BYD will neue Märkte erschließen und ab dem nächsten Jahr direkt Autos in Eigenregie in Mexiko verkaufen. Ab 2024 sollen 30.000 Modelle verkauft werden.

Aber nicht nur im Ausland, auch im Inland geht die Expansion weiter. BYD hat den Bushersteller Silver Bus Corporation gekauft, der Reise-, Schul- und Stadtbusse herstellt. So will BYD auch diese Sparte nutzen.

Die BYD-Aktie ist heute bei Tradegate um über 5 Prozent gestiegen. Seit ihrem Jahreshoch im Juli hat die Aktie jedoch über 43 Prozent verloren. Bei chinesischen Aktien ist derzeit Vorsicht geboten: Niemand kann die politische Entwicklung, besonders den Konflikt um die Insel Taiwan, absehen.