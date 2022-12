VW-Markenchef - Entscheiden Anfang 2023 über Trinity-Werk

Hamburg (Reuters) - Volkswagen will bis Anfang nächsten Jahres entscheiden, ob für das geplante Elektro-Flagschiff "Trinity" eine neue Fabrik gebaut werden soll.

"Wir wissen bis Ende Januar/Anfang Februar, welche Fahrzeuge in welche Werke kommen", sagte VW-Markenchef Thomas Schäfer am Dienstag bei einer Veranstaltung von zwei Wolfsburger Zeitungen. Schäfer erklärte, der Trinity, der nach ursprünglichen Plänen 2026 kommen und autonomes Fahren nach Level 4 erhalten sollte, werde anderthalb bis zwei Jahre nach hinten geschoben. "Das Thema ist eine Menge komplexer, als wir das in der Industrie erwartet haben."

Konzernchef Oliver Blume hatte laut Insidern den von seinem Vorgänger Herbert Diess in die Wege geleiteten milliardenschweren Bau eines einer neuen Autofabrik in Wolfsburg zur Disposition gestellt und Schäfer mit der Prüfung des Projekts beauftragt.

