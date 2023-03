Bundesregierung - Prüfen Bestandskomponenten in Telekommunikation

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung prüft in der kritischen Infrastruktur wie der Telekommunikation jetzt auch die Sicherheit bereits eingebauter Komponenten.

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte in Berlin am Dienstag, damit könnten am Ende auch Bestandskomponenten im Nachhinein untersagt werden. Es gehe bei den Prüfungen auch darum, sich nicht zu abhängig zu machen von bestimmten Anbietern. Generell richteten sich die Prüfungen aber nicht gegen bestimmte Anbieter, sagte der Sprecher mit Blick auf die chinesischen Telekomausrüster Huawei und ZTE. Die Frage einer Haftung von Telekommunikationsanbietern stelle sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht und wäre im Anschluss an ein Verbot zu klären.

(Bericht von Alexander Ratz; Redigiert von Hans Seidenstücker; Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)