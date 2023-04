BMW-Aktie: 1,9 Prozent im Plus trotz Absatzrückgang

Die Aktie von BMW gewinnt heute trotz schlechter Absatzzahlen 1,9 Prozent und steigt wieder über die 100 EUR-Marke. Doch was sind die Gründe dafür?

Verbrenner-Absätze enttäuschen

Wie der BMW Konzern bei der heutigen Veröffentlichung der Quartalszahlen mitteilte, sank der konzernübergreifende Absatz im internationalen Bereich um 1,5 Prozent auf 588.138 Fahrzeuge.

Spürbar war der Rückgang vor allem in China. Hier konnten nur 194.773 Autos ausgeliefert werden, was einem Minus von 6,6 Prozent entspricht. Die Marke BMW selbst verlor im internationalen Absatz ebenfalls, wenn auch nicht so stark, mit 0,4 Prozent.

E-Autos wachsen weiter

Trotzdem legte die Aktie nach der Veröffentlichung der Absatzergebnisse kräftig zu, was vor allem mit den Elektroautos aus den Bayrischen Motorenwerken zu tun hat. Hier zeigt der Trend nämlich weiter nach oben.

So zog der Absatz der Hauptmarke BMW im ersten Quartal um 112 Prozent auf 55.979 Fahrzeuge kräftig an. Der Gesamtkonzern erlebte einen Anstieg um 83 Prozent auf 64.647 abgesetzte E-Autos.

Vertriebsvorstand Pieter Nota sah vor allem im März einen klaren Aufwärtstrend in allen Bereichen des Konzern und sieht, primär vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung im E-Auto Sektor, auch ein leichtes Wachstum für das Gesamtjahr.

Fazit:

Damit setzt BMW sein so wichtiges Wachstum im E-Auto Sektor fort und kann auch charttechnisch wieder über die psychologisch wichtige Marke von 100 EUR steigen. Wichtig für einen weiteren Anstieg ist aber die gute Stimmung bei den Aktionären, die dafür auch nach den Quartalsergebnissen am 4. Mai bestehen bleiben muss.