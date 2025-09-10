Der Dax bleibt auf Schaukelkurs: Nach dem schwächeren Vortag dürfte es zur Wochenmitte wieder aufwärtsgehen. Für gute Stimmung sorgen am Mittwoch starke Geschäftszahlen des Software-Konzerns Oracle vom Vorabend. Der X-Dax signalisierte für den Dax rund eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,5 Prozent auf 23.846 Punkte.

Die Aktien von Oracle schossen am Dienstag im nachbörslichen Handel um über 30 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch von deutlich über 300 US-Dollar. Die Lieferzusagen des Unternehmens an Kunden seien auf Quartalssicht um über 300 Milliarden Dollar gestiegen, lobte Analyst Brent Thill von der Bank Jefferies. Das schüre erneut Fantasie rund um Künstliche Intelligenz. Die Aktien des Software-Riesen SAP legten im vorbörslichen Handel auf Tradegate um 2,5 Prozent zu.

USA: Leichte Zugewinne

Die US-Börsen haben am Dienstag an ihre moderaten Gewinne zu Wochenbeginn angeknüpft und etwas weiter zugelegt. Die Anleger setzen zunehmend darauf, dass die Notenbank noch in diesem Monat nach einer langen Pause eine weitere Zinssenkung zur Ankurbelung der Wirtschaft vornehmen wird, hieß es aus dem Handel.

Schließlich waren die jüngsten Arbeitsmarktberichte enttäuschend schwach ausgefallen. Zudem war das Beschäftigungswachstum in den zwölf Monaten bis zum März 2025 weit weniger robust gewesen als zuvor berichtet, wie aus der vorläufigen Benchmark-Revision der Regierung hervorgeht. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,43 Prozent auf 45.711,34 Punkte.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 45.711 + 0,43 Prozent S&P 500 6.512 + 0,27 Prozent Nasdaq 21.798 + 0,45 Prozent

Asien: Gewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch zugelegt. Die freundliche Verfassung der US-Märkte gibt Rückenwind. Für gute Stimmung sorgten nachbörslich dort zudem die starken Wachstumsaussichten von Oracle. In Tokio legte der Nikkei 225 im späten Handel um 0,7 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um rund 1,2 Prozent und der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann 0,2 Prozent.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 43.764 + 0,70 Prozent Hang Seng 25.938 + 1,17 Prozent CSI 300 4.456 + 0,20 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 129,19 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,66 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,08 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 67,03 USD - 0,08 USD WTI 63,25 USD - 0,14 USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BROCKHAUS TECHNOLOGIES AUF 30 (60) EUR - 'BUY'

CITIGROUP HEBT BASF AUF 'BUY' - ZIEL 52 EUR

MORGAN STANLEY SENKT HELLOFRESH AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 9 EUR-

BARCLAYS STARTET CARL ZEISS MEDITEC MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 52 EUR

Redaktion onvista/dpa-AFX