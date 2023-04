LBBW Kapitalmärkte Daily: Aktienmärkte sensibler für Konjunkturrisiken

Aktienmärkte wieder sensibler für Konjunkturrisiken

Ölpreis und Bundrenditen geben nach

Inflation geht zurück, Kernrate ist hartnäckig

Ausblick: Einkaufsmanagerindizes für Deutschland auf der Agenda

Die globalen Aktienmärkte neigten in den vergangenen zwei Tage zur Schwäche. Hintergrund waren insbesondere Sorgen um die weltweite Konjunktur. In den USA sorgte zuletzt ein Anstieg der wiederkehrenden Arbeitslosenanträge auf das höchste Niveau seit November 2021 für Unsicherheit. Dies wird als Zeichen gewertet, dass der US-Arbeitsmarkt an Dynamik verliert. Zudem sank die Anzahl der verkauften Häuser in den USA, was zeigt, dass der US-Immobilienmarkt in Folge der gestiegenen Zinsen weiter auf wackligen Beinen steht. In Deutschland hatte diese Woche bereits der ZEW-Index auf trübe Aussichten für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland hingewiesen.Die an den Aktienmärkten gespielten Sorgen um die Konjunktur zeigten auch Wirkung an anderen Märkten: Trotz weiterer angekündigter starker Förderkürzungen durch die OPEC gab der Ölpreis im Wochenverlauf deutlich nach und fiel von rund 85 USD für ein Fass der Marke Brent auf aktuell 81 USD. Damit wird unserer Meinung nach deutlich, dass eine schwächere Nachfrage die Angebotsverknappung durch die OPEC überkompensiert. Auch am Rentenmarkt waren Reaktionen der gestiegenen Sensibilität für Konjunkturrisiken sichtbar: Die Rendite 10j. Bundesanleihen fiel von 2,55% auf 2,44%. Der USD konnte des Weiteren gegenüber dem Euro wieder leicht zugewinnen nachdem die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China zuletzt wieder zugenommen haben. US-Präsident Biden will in der kommenden Woche eine Durchführungsverordnung unterzeichnen, welche Investitionen in wichtige Teile der chinesischen Wirtschaft durch US-Unternehmen einschränken wird.In einer gestern von der EZB veröffentlichten Rede von EZB-Direktoriumsmitglied Schnabel sieht diese zwar einen rückläufigen Trend der Inflationsrate. Dies liegt insbesondere an den in den vergangenen Monaten gefallen Preisen für Gas, Strom und Öl. Die Kerninflation, also ohne Berücksichtigung der Komponenten Energie und Nahrungsmittel, stieg jedoch bis zuletzt weiter. Schnabel erwartet bei der Kerninflation zudem keine schnelle Wende. Vor diesem Hintergrund dürfte die EZB unserer Meinung nach weiter an der Zinsschraube drehen. Wir erwarten für die nächsten EZB-Zinstermine jeweils eine Erhöhung um 25 Bp. Der Leitzinspeak könnte dann im Sommer bei 3,75% für den Einlagesatz erreicht werden.Heute stehen auf dem ökonomischen Datenkalender die Einkaufsmanagerindizes aus einigen größeren europäischen Ländern (Deutschland, Frankreich und Großbritannien). Für Deutschland erwarten wir für das verarbeitetende Gewerbe eine leichte Verbesserung. Das Niveau dürfte jedoch weiter im kontraktiven Bereich bleiben. Für die Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungsbereich in Deutschland erwarten wir ebenfalls eine leichte Verbesserung von bereits guten Niveaus aus. Die asiatischen Aktienmärkte starteten nach den bereits schwachen Vorgaben aus den USA ebenfalls niedriger in den Tag. Die Aktienfutures für Europa und die USA deuten zudem auf eine Fortsetzung der Konsolidierung der vergangenen Tage an.