PepsiCo-Aktie: Starke Zahlen könnten Aufwind geben

Nachdem der große Konkurrent Coca-Cola gestern bereits mit seinen Quartalsergebnissen überzeugen konnte, legte nun der Konkurrent PepsiCo nach.

Starke Zahlen

So konnte der Getränke- und Snackhersteller die Erwartungen der Analysten deutlich überbieten. Allein beim Umsatz legte der Konzern im Jahresvergleich um 10,2 Prozent auf 17,85 Mrd. USD zu, was etwa 580 Mio. USD mehr waren, als die Marktbeobachter geschätzt hatten.

Kennzahl Gemeldet Erwartet Umsatz (in Mrd. USD) 17,85 17,27 EPS (in USD) 1,50 1,39

Aber auch die EPS lagen deutlich höher als die Konsensschätzungen. Statt 1,39 USD je Aktie, fuhr der Konzern 1,50 USD ein.

Ausblick deutlich angehoben

Als Reaktion auf die guten Geschäfte im ersten Quartal 2023 hob der Dividendenkönig auch seinen Ausblick für das restliche Jahr an. So erwartet das Unternehmen nun ein organisches Umsatzwachstum von acht Prozent (vormals sechs) und ein Gewinnwachstum von neun Prozent (vormals acht).

Zusätzlich sollen in diesem Jahr 6,7 Mrd. USD an Dividenden an die Anleger ausgeschüttet werden. Hinzu kommt aber noch ein Aktienrückkaufprogramm von 1 Mrd. USD.

Fazit:

PepsiCo kann also mit seinen Quartalszahlen auch in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld überzeugen und sogar den eigenen Ausblick anheben. Vor allem das angehobene erwartete Gewinnwachstum aufgrund von Preissteigerungen dürfte Anlegern gefallen, die die Aktie vorbörslich um ein Prozent auf 187,5 USD nach oben hoben. Eine finale Richtung für die Aktie dürfte sich aber erst nach dem Earnings Call, der um 14:15 Uhr deutscher Zeit beginnt, manifestieren.