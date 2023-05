Der deutsche Leitindex startete zunächst behauptet in die neue Handelswoche, das Aufwärtsmomentum vom vergangenen Freitag kam allerdings komplett abhanden und so gelang es auch nicht, das Vorwochenhoch bei 16.011 Punkten zu überwinden. Am Nachmittag setzten dann kleinere Gewinnmitnahmen ein, der Index korrigierte zwischenzeitlich gut 60 Punkte vom Tageshoch.

Am Ende des Tages stand ein marginales Minus von 8 Punkten oder 0,05 Prozent auf 15.952 Punkte zu Buche. Der MDAX gab gut 150 Punkte oder 0,54 Prozent auf 27.518 Punkte nach.

8-Jahreshoch bei BMW

Bei den Anteilsscheinen von BMW gab es nach den guten Zahlen in der Vorwoche zum Wochenstart weiteres Follow-Through auf der Oberseite: Die Aktie kletterte um gut 1,5 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs vom vergangenen Freitag und war damit größter Tagesgewinner im Dax40 Index. Das aktuelle Kursniveau bei BMW ist der höchste Stand seit acht Jahren. Im Mai 2015 hatte den die Anteilsscheine des Münchner Automobilkonzerns zuletzt auf dem aktuellen Niveau notiert.

Merck-Aktie Tagesverlierer nach Führungswechsel

Mit einem Abschlag von knapp 2,6 Prozent war die Merck-Aktie zum Wochenauftakt größter Verlierer im deutschen Leitindex. Beim Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern gibt es überraschend einen Wechsel im Finanzressort. Marcus Kuhnert werde Ende Juni nach neunjähriger Amtszeit als Finanzchef und Mitglied der Geschäftsleitung von Merck zurücktreten, teilte der Dax -Konzern am Montag in Darmstadt mit. Neue Finanzchefin werde ab 1. Juli Helene von Roeder, die bis 2021 Finanzchefin von Deutschlands größtem Immobilienkonzern Vonovia war und dort zuletzt als Chief Transformation Officer im Vorstand für Digitalisierung zuständig.

Zuvor arbeitete die studierte Physikerin von Roeder 23 Jahre lang für verschiedene Investmentbanken in London und Frankfurt, unter anderem als Geschäftsführerin der Credit Suisse für Deutschland, Österreich sowie Zentral- und Osteuropa sowie bei der US-Bank Morgan Stanley. Helene von Roeder saß seit 2019 im Aufsichtsrat der Merck KGaA und im Gesellschafterrat der E. Merck KG und war zudem Vorsitzende des Prüfungs- und Finanzausschusses. Mit ihrer Ernennung zur Finanzchefin sei sie von diesen Ämtern zurückgetreten, teilte Merck weiter mit. Zu den Hintergründen von Kuhnerts Rücktritt gab es keine Angaben. Er soll noch bis Ende Juli 2024 Mitglied des Vorstand in der E. Merck KG bleiben, über die die Merck-Familie ihre Anteile an dem Konzern hält.

Nach der kräftigen Erholung im Anschluss an den US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag sind die US-Börsen verhalten in die neue Woche gestartet. Die wichtigsten Aktienindizes gaben am Montag leicht nach.

Die Aktien von Pacwest Bancorp, die bereits am Freitag um fast 82 Prozent angesprungen waren legten erneut um gut 12 Prozent zu. Die Papiere des Geldinstituts im Zentrum der Regionalbankenkrise kommen allerdings nach fast 90 Prozent Jahresverlust auch von einem Rekordtief. Das Geldinstitut opfert die Dividende für seine Stammaktien, um die Kapitaldecke zu stärken.

Biontech-Aktie gefragt

Die Papiere von Biontech profitierten mit einem Plus von gut zwei Prozent von den Geschäftszahlen des Impfstoff-Pioniers. Umsatz und Ergebnis lagen im ersten Quartal zwar massiv unter den Vorjahreswerten, aber über den Markterwartungen. Das Unternehmen hatte 2023 aber bereits zuletzt als eine Art Übergangsjahr bezeichnet. Im Fokus steht bei Biontech die Entwicklung neuer Produkte, vor allem für Therapien gegen Krebs. Für Herbst bereitet man zudem einen weiterentwickelten Covid-19-Impfstoff vor. (mit Material von dpa-AFX)