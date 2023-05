EQS-News: Basler AG: Basler verkauft Aktienpaket

EQS-News: Basler AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Ahrensburg, den 12.05.2023 – Die Basler AG, ein führender Anbieter von Bildverarbeitungs-Komponenten für Computer Vision Anwendungen, hat ein Aktienpaket veräußert. Der Basler Konzern hat am gestrigen Tag 394.000 Stück eigene Aktien „Over the Counter (OTC)“ zu einem Aktienkurs von 20,40 Euro pro Aktie unter Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre veräußert. Der Erlös der Platzierung der eigenen Aktien stärkt die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft und dient der bekanntgemachten Gesellschaftsinteressen. -------------------------------------------------------- Die Basler AG ist ein international führender und erfahrener Experte für Computer Vision. Das Unternehmen bietet ein breites aufeinander abgestimmtes Produktportfolio an Bildverarbeitungs-Hardware und -Software an. Zudem löst es gemeinsam mit Kunden deren Vision Applikationsfragen und entwickelt kundenspezifische Produkte oder Lösungen. Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt über 1000 Mitarbeitende an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Vertriebs- und Entwicklungsstandorten in Europa, Asien und Nordamerika. Basler AG, Hardy Mehl (CFO/COO), An der Strusbek 60 – 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463101, ir/baslerweb.com, www.baslerweb.com, ISIN DE 0005102008





Kontakt:

Basler AG

Verena Fehling

Tel. 04102 463 101

