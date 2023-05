Original-Research: Energiekontor AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: Energiekontor AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Energiekontor AG Unternehmen: Energiekontor AG ISIN: DE0005313506 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 16.05.2023 Kursziel: 138 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 18.10.2022: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 137,00 auf EUR 138,00. Zusammenfassung: Energiekontor (EKT) hat ihren Zwischenbericht für Q1/23 veröffentlicht, der einen qualitativen Überblick über die Geschäftsentwicklung gibt. Im ersten Quartal hat das Unternehmen zwei Windparks mit einer Gesamtleistung von ca. 56 MW in Betrieb genommen und an die Käufer übergeben. Darüber hinaus hat EKT zwei Projekte (30 MW) veräußert und Verkaufsverträge für zwei Windparks (86 MW) abgeschlossen, die sich derzeit in der Finalisierung befinden. Dies ist ein sehr guter Start ins Jahr, da EKT im GJ 2022 insgesamt 94 MW in Betrieb genommen und 96 MW verkauft hat. Die Gesamterzeugungskapazität des EKT-eigenen Ökostromportfolios war zum Zeitpunkt der Berichtsveröffentlichung im Vergleich zum Jahresbeginn unverändert und belief sich auf 384 MW. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (329 MW) stieg die Kapazität des eigenen Anlagenportfolios um 17% oder 55 MW. Die meteorologischen Bedingungen, insbesondere das Windaufkommen, liegen bisher in etwa im langjährigen Durchschnitt und damit über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Wir sehen EKT auf gutem Weg, die Guidance (2023 EBT: +10% - 20% J/J) zu erreichen. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung führt zu einem Kursziel von EUR138 (zuvor: EUR137). Wir bestätigen unsere Kauf-Empfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 137.00 to EUR 138.00. Abstract: Energiekontor (EKT) has published its interim status report for Q1/23, which gives a qualitative update on business development. During the first quarter the company commissioned two wind farms with a total capacity of ca. 56 MW, which were handed over to the buyers. EKT also sold two projects (30 MW) and concluded sales agreements for two wind farms (86 MW) which are currently being finalised. This is a very strong start to the year, as EKT commissioned 94 MW and sold 96 MW in FY 2022 in total. At the time of report publication, the total generation capacity of EKT's own green power portfolio was unchanged since the start of the year and amounted to 384 MW. Compared to the prior year period (329 MW), the capacity of the own plant portfolio rose by 17% or 55 MW. Meteorological conditions, in particular wind volume, have so far been roughly at the level of the long-term average and thus above the level of the prior year period. We see EKT as well on track to reach guidance (2023 EBT: +10% - 20% y/y). An updated sum-of-the-parts valuation yields a EUR138 price target (previously: EUR137). We confirm our Buy rating. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27015.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °