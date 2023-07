EQS-News: Volle Kraft voraus mit CEO Patrik Heider: NFON präsentiert neues Führungsteam

EQS-News: NFON AG / Schlagwort(e): Personalie

Volle Kraft voraus mit CEO Patrik Heider: NFON präsentiert neues Führungsteam Markus Krammer wird Chief Product Officer

Gernot Hofstetter wird Chief Commercial Officer

Chief Sales Officer, Chief People & Culture Officer und Chief Technology Officer (interimistisch) ebenfalls besetzt

Neues Führungsteam für profitables Wachstum München, 17. Juli 2023 – NFON, führender europäischer Anbieter für integrierte Cloud-Businesskommunikation, richtet seine Managementebene neu aus und erweitert das C-Level um neue Verantwortungsbereiche. Die personelle Neuausrichtung folgt dem Ziel, die NFON AG mit Blick auf die Zukunft kontinuierlich nachhaltig profitabel zu entwickeln. „Dabei soll das Ergebnis stärker wachsen als der Umsatz, wobei das Umsatzwachstum mindestens das Marktwachstum erreicht. Um die Potenziale künftig vollumfänglich ausschöpfen zu können und der Rolle als innovativer Vorreiter der integrierten Cloud-Businesskommunikation im europäischen Markt gerecht zu werden, ist die operative Exzellenz die wesentliche Basis“, so Patrik Heider, CEO der NFON AG. Innovativer in die Zukunft Im Zuge dessen werden zwei weitere Schlüsselpositionen geschaffen, um den Kunden ein erstklassiges und innovatives Produktportfolio anzubieten: Mit sofortiger Wirkung ist Markus Krammer als Chief Product Officer für die Produktentwicklung zuständig und Gernot Hofstetter verantwortet als Chief Commercial Officer das neu geschaffene Ressort Commercial. Markus Krammer bekleidete von 2016 bis 2020 die Position des Vice President Products und zeichnet verantwortlich für die erfolgreiche Gründung und Führung der Niederlassung in Lissabon (Portugal). Gernot Hofstetter wird unter dem neuen Dach des Commercial Department die Bereiche Sales International, sowie Marketing, Revenue Operations, Consulting & Services und Sales Operations in der Gruppe verantworten und mit den Landesgesellschaften, die an ihn Berichten, eine starke internationale Allianz bilden sowie der Niederlassung in Österreich als Managing Director (seit 2018) erhalten bleiben. Ab dem 1. September wird Merano Mettbach, zuletzt Leader Partner Sales für die Cisco Systems GmbH, das Senior Management Team der NFON AG als Chief Sales Officer (Deutschland) verstärken. Der Executive Search für die offene Position des Chief Technology Officer läuft auf Hochtouren – interimistisch übernimmt Deniz Beskök (bisher Vice President Engineering & Agile). Mit Blick auf Unternehmenskultur und Recruting verantwortet Heinke Bock (zuvor Vice President Human Resources) ab sofort die neu geschaffene Position des Chief People & Culture Officer. Klarer Auftrag: nachhaltige Profitabilität „Volle Kraft voraus: Mit dem erweiterten und neuen Führungsteam können wir jetzt mit korrigierter Struktur die Bedürfnisse unserer Kunden effizienter umsetzen und unserem hohen Anspruch an Customer Centricity besser gerecht werden“, so Patrik Heider. „Mit klarem Fokus, schnellen Entscheidungen und neuer Prozesslandschaft werden wir dank dieser definierten operativen Exzellenz eine nachhaltige Profitabilität erzielen!“ Kontakt Investor Relations Friederike Thyssen

NFON AG

+49 89 45 300 449

friederike.thyssen@nfon.com

Claudius Krause

cometis AG

+49 611 205855 28

krause@cometis.de

Medienkontakte NFON AG

Thorsten Wehner

Vice President Public Relations

+49 89 45300 121

thorsten.wehner@nfon.com Über die NFON AG Die NFON AG mit Headquarter in München ist europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation aus der Cloud. Das börsennotierte Unternehmen (Börse Frankfurt, Prime Standard) über 3.000 Partnern in 15 europäischen Ländern und sieben Niederlassungen zählt über 50.000 Unternehmen zu seinen Kunden. Mit dem Kernprodukt Cloudya, die smarte Cloud Kommunikations-Plattform, bietet NFON unkomplizierte Sprachanrufe, einfache Videokonferenzen und nahtlose Integrationen von CRM- und Collaboration-Tools für kleine und mittlere Unternehmen. Das NFON Portfolio besteht aus vier Bereichen: Businesskommunikation mit Cloudya, Kundenkontakt, Integration und Enablement. Sämtliche Cloud Services von NFON werden in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland betrieben, deren Energiebedarf zu 100 % aus erneuerbaren Energien gedeckt wird. NFON begleitet Unternehmen mit intuitiven Kommunikationslösungen in die Zukunft der Businesskommunikation. http://www.nfon.com/ Disclaimer Diese Mitteilung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Die in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der "U.S. Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder auf Grund einer Ausnahmeregelung unter dem U.S. Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika wird nicht durchgeführt und die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung ist weder zur direkten noch indirekten Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, oder an U.S. Personen bestimmt.

