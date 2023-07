Q4 Inc. veröffentlicht am 9. August die Ergebnisse des zweiten Quartals 2023

Q4 Inc. (TSX:QFOR), ("Q4" oder das "Unternehmen"), die führende Plattform für den Zugang zu den Kapitalmärkten, plant die Bekanntgabe seiner Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2023 vor Börsenbeginn am Mittwoch, dem 9. August 2023. In Verbindung mit dieser Pressemitteilung wird das Unternehmen am 9. August 2023 um 9:30 Uhr (US-Ostküstenzeit) einen Video-Webcast auf der Q4 Virtual Events Platform abhalten, geleitet von Darrell Heaps, dem Gründer und CEO von Q4.

Veröffentlichung der Ergebnisse für das 2. Quartal 2023 und Details zur Telefonkonferenz

Interessenten können sich vorab anmelden oder den Webcast live unter https://events.q4inc.com/attendee/399373593 verfolgen. Ergänzendes Material wird mindestens fünfzehn Minuten vor Beginn der Veranstaltung zur Verfügung stehen. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird kurz nach Ende der Veranstaltung unter investors.Q4inc.com verfügbar sein.

Fragen aus dem Publikum werden in Echtzeit über die Q4-Plattform entgegengenommen. Investoren können ihre Fragen auch im Voraus an ir@q4inc.com oder über unsere IR-Website stellen. Wir werden unser Bestes tun, um Ihre Fragen entweder während des Webcasts, sofern zeitlich möglich, oder kurz danach zu beantworten. Wir freuen uns über Ihr Interesse.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX:QFOR) ist die führende Plattform für Zugang zu den Kapitalmärkten und transformiert die Art und Weise, wie Emittenten, Investoren und die Verkaufsseite effizient miteinander in Verbindung treten, kommunizieren und interagieren.

Die Q4-Plattform erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten durch IR-Website-Produkte, virtuelle Veranstaltungslösungen, Engagement-Analysen, Investor Relations CRM, Aktionärs- und Marktanalysen, Monitoring und ESG-Tools. Die Q4-Plattform ist die einzige holistische Plattform für den Zugang zu den Kapitalmärkten, die digital Verbindungen herstellt, Auswirkungen analysiert und auf das richtige Engagement ausgerichtet ist, wodurch öffentliche Unternehmen schneller und intelligenter arbeiten können.

Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.600 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der renommiertesten Markenunternehmen der Welt. Q4 pflegt eine preisgekrönte Unternehmenskultur, in der die Mitarbeiter gefördert werden und sich weiterentwickeln können.

Q4 hat seinen Hauptsitz in Toronto und unterhält Niederlassungen in New York und London. Erfahren Sie mehr unter investors.Q4inc.com.

Investoren: Edward Miller Director, Investor Relations (437) 291-1554 ir@q4inc.com

Medien: Heather Noll Corporate Communications Manager media@q4inc.com