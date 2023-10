Redcare Pharmacy: Trendwende abgewendet

Im Zeitraum zwischen Februar 2021 und Ende letzten Jahres vollzog die Redcare Pharmacy-Aktie eine Korrekturbewegung von 249,00 auf gerade einmal 36,51 Euro. Erst zum Jahreswechsel hin konnten Käufer einen deutlichen Impuls durch einen Ausbruch über den zurückliegenden Abwärtstrend setzen und erlaubten es der Aktie bis an den Horizontalwiderstand aus den Jahren 2020-2022 um 120,00 Euro zuzulegen. Erwartet wurde an dieser Stelle eine Konsolidierung, diese endete bereits vor dem Erreichen 200-Wochen-Durchschnitts um 93,22 Euro. Nun nimmt das Papier erneut Anlauf auf diese Hürde, die bei einem Durchbruch eine zweite große Kaufwelle hervorbringen dürfte.

Long-Einstieg kann vorbereitet werden

Wochenschlusskurse oberhalb von 120,00 Euro dürften der Pharmazie-Aktie Aufwärtspotenzial zunächst an 139,00 und darüber auf mittelfristiger Sicht an 165,70 Euro verschaffen und würde sich für ein entsprechend längerfristiges Lang-Engagement anbieten. Auf der Unterseite bleibt der 200-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 89,18 Euro taktgebend für eine größere Konsolidierung in Richtung 75,00 Euro. Dort würde das Papier erneut die Chance auf einen Anstieg an die Hürde von 120,00 Euro erhalten.