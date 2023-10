Wahlen in Bayern und Hessen: Reaktionen von CDU und SPD aus NRW

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach den Landtagswahlen in Hessen und Bayern haben sich am Sonntagabend auch die Landesverbände von CDU und SPD in Düsseldorf zum Ergebnis geäußert. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak wertete die Unionsergebnisse als klares Zeichen der Menschen "gegen das Ampel-Chaos in Berlin". "Auch der Bundeskanzler sollte endlich verstehen, dass wir bei den großen gesellschaftlichen Herausforderungen dieser Tage einen Geist der Zusammenarbeit brauchen und nicht etwa neue inhaltleere PR-Gags aus dem Kanzleramt", sagte der Bundestagsabgeordnete der dpa.

"Klar ist, dass wir uns andere Ergebnisse in Hessen und Bayern erhofft habe", sagte SPD-Generalsekretär Frederick Cordes. Der Einsatz der Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer in Hessen und Bayern habe ein besseres Resultat aus sozialdemokratischer Sicht verdient, sagte der Landtagsabgeordnete der dpa. "Die Zeiten sind stürmisch und die Menschen erwarten gerade jetzt einen handlungsfähigen Staat an ihrer Seite", sagte Cores. Jede Investition stärke den Fortschritt in den Städten und Gemeinden, jede Entlastung der Kommunen fördere den Zusammenhalt vor Ort./lic/DP/he