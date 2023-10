EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh stellt die Plattform Vossloh connect mit innovativen digitalen Lösungen für die Bahnindustrie vor

EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges

Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh stellt die Plattform Vossloh connect mit innovativen digitalen Lösungen für die Bahnindustrie vor



10.10.2023 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vossloh stellt die Plattform "Vossloh connect" mit innovativen digitalen Lösungen für die Bahnindustrie vor Die nutzerfreundliche Plattform bietet maßgeschneiderte, datengesteuerte Lösungen rund um die Bahninfrastruktur

Fortschrittliche Analyse- und Warnsysteme helfen, die Wartung zu optimieren, die Sicherheit zu erhöhen und die Verfügbarkeit der Bahninfrastruktur nachhaltig zu erhöhen

Kunden können auf verschiedene von Vossloh und Partnern entwickelte Anwendungen zugreifen Werdohl, 10. Oktober 2023. Mit der Einführung der cloudbasierten Plattform "Vossloh connect", deren Anwendungen die Digitalisierung und Transformation der Bahnindustrie künftig vorantreiben, wird Vossloh einmal mehr seiner Vorreiterrolle im Bahninfrastrukturgeschäft gerecht. Die Plattform bietet eine Reihe modernster Lösungen, die das Management und die Instandhaltung der Schieneninfrastruktur optimieren und zu höherer Sicherheit, niedrigeren Kosten und einer verbesserten Gesamtleistung beitragen. Vossloh hat eine „One-Stop-Shop-Plattform“ für Kunden aus dem gesamten „Netzwerk Bahn“ geschaffen. Sie hält ein umfassendes Angebot an digitalen Lösungen bereit, die in ein einziges, benutzerfreundliches System integriert sind. Die Plattform ermöglicht einen komfortablen, ganzheitlichen Überblick über die Schieneninfrastruktur und den Betrieb. Die Plattform bietet Kunden nicht nur Zugang zu den von Vossloh selbst entwickelten Lösungen für verschiedene Bereiche der Bahninfrastruktur, sondern steht auch ausgewählten Drittanbietern offen, die ergänzende Produkte und Lösungen anbieten. Die Tools ermöglichen eine Echtzeit-Überwachung, die sofortige Einblicke in die Leistung des Schienennetzes und den Zustand der Anlagen sowie relevante Informationen für eine vorausschauende Instandhaltung liefert. Darüber hinaus umfasst die Plattform fortschrittliche Analyse- und Warnsysteme, um das Risiko von Unfällen und Störungen deutlich zu verringern. Dies ist nicht nur für das oberste Gebot der Bahnindustrie - die Sicherheit - von entscheidender Bedeutung, sondern hilft, die Kosten für Notreparaturen zu senken und die Lebensdauer der Bahnanlagen zu verlängern und damit zur Nachhaltigkeit beizutragen. Nicht zuletzt sind es auch die hochentwickelten Algorithmen für die vorausschauende Instandhaltung, die den Kern von „Vossloh connect" bilden. Sie ermöglichen Bahnbetreibern, Wartungsarbeiten effizienter zu planen und dabei Ausfallzeiten und Kosten zu reduzieren, während dem zentralen Kundenwunsch entsprochen und die Verfügbarkeit des Fahrwegs auf diese Weise erhöht werden kann. Die Kunden haben über „Vossloh connect“ Zugriff auf ihre Zustandsdaten. Die Visualisierung in den Vossloh Anwendungen macht diese Daten intuitiv nutzbar und setzt sie in maßgeschneiderte Handlungsempfehlungen um. Kunden erhalten Zugang zu allen bestehenden und zukünftigen Anwendungen von Vossloh und einer wachsenden Zahl ausgewählter Partner Einige der von Vossloh selbst entwickelten Lösungen, die auf der neuen Plattform angeboten werden, konzentrieren sich auf Weichen als eines der technisch komplexesten und fehleranfälligsten Elemente der Schiene. 'Smart Turnout‘ beispielsweise bietet eine fortschrittliche Überwachung von Weichen mit Informationen über vertikale Verschiebung, Zuggeschwindigkeit und Zugerkennung. 'Smart Point Machine‘ ermöglicht eine schnelle Anlagenbewertung und einstellbare Alarme und kann an alle spezifischen Kundenanforderungen angepasst werden. Die fortschrittliche Überwachung beugt Ausfällen von Weichenantrieben vor, und spezielle Algorithmen zielen auf die Fehlerprognose und -vorhersage ab. Mit einer Reihe von laserbestückten Sensoren misst die Lösung 'SMV' Verschiebungen und Vibrationen, um Erkenntnisse über den Stopfbedarf des Schotterbetts im Weichenbereich zu gewinnen, aber auch um die Effektivität der Wartung zu bewerten. 'mapl-e' bietet ein Lösungskonzept, das die Messung, Analyse und Wartung miteinander verbindet, um die Kosten durch kombinierte Schleifaktivitäten und zugbasierte Messungen zu senken und zu kontrollieren. Es erlaubt eine kontinuierliche Datenerfassung auch in Zeiten hohen Verkehrsaufkommens, was einen schnellen Zugriff auf wertvolle Informationen ermöglicht und die Betriebseffizienz erhöht. Daneben ist 'Datalab' von Vossloh ein wahrer Alleskönner in Sachen Statistik. Das System bietet Datenvisualisierung für die Bahninfrastruktur, statistische Kennzahlen und Alarmfunktionen für die Überwachung an und wird durch ein flexibles Dashboard für die Anlagenüberwachung ergänzt. Von Beginn an ein Portfolio aus renommierten Partnern Darüber hinaus dient die Plattform als Marktplatz für ausgewählte Drittanbieter oder Partner und deren Lösungen. Dazu gehört beispielsweise das schwedische Unternehmen 'Strainlabs', das seine Expertise im Bereich der "intelligenten Schrauben" in die Plattform einbringt. Die mit Sensoren ausgestatteten Schrauben von Strainlabs ermöglichen es dem Nutzer der Plattform, in Echtzeit Daten über die Belastung und Beanspruchung zu sammeln. Dadurch wird eine proaktive Wartung ermöglicht und die allgemeine Sicherheit und Zuverlässigkeit der Eisenbahnsysteme gesteigert. Ein weiterer geschätzter Partner von "Vossloh connect" ist 'Cervello'. Das in Israel ansässige und weltweit tätige Unternehmen hat sich auf Cybersecurity-Lösungen für die Bahnindustrie spezialisiert. Mit der zunehmenden Digitalisierung gewinnt die Sicherheit von Schienennetzen immer mehr an Bedeutung. Das Know-how von Cervello beim Schutz kritischer Bahninfrastrukturen vor Cyber-Bedrohungen bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene, die in der heutigen vernetzten Welt unerlässlich ist. Das deutsche Unternehmen 'Railwatch' ist ein weiteres Beispiel für die Zusammenarbeit mit "Vossloh connect". Dessen innovatives System zur Überwachung des Zustands von Waggons und Zügen ermöglicht Bahnbetreibern einen umfassenden Einblick in den Zustand und die Leistungsfähigkeit ihres rollenden Materials. Die Anwendungen umfassen unter anderem Daten zum Zustand von Rädern und Bremsen, dem Gewicht sowie der Identifikation von Zügen und Waggons. Da der Rad-Schiene-Kontakt für jedes präventive Instandhaltungsmodell der Schieneninfrastruktur von größter Bedeutung ist, ergänzen diese Erkenntnisse das ganzheitliche Verständnis von Vossloh für das System Fahrweg Schiene perfekt. Seit kurzem sind die umfassende Technologie und die meisten ehemaligen Railwatch-Mitarbeitende Teil des Vossloh Konzerns. "Vossloh connect ist nicht nur eine Plattform - es ist Ausdruck unseres Engagements, die Zukunft des Schienenverkehrs zu gestalten. Mit unseren eigenen digitalen Lösungen und den bemerkenswerten Beiträgen unserer Partner Strainlabs, Cervello und Railwatch ebnen wir den Weg zu einer sichereren, effizienteren und nachhaltigen Bahnindustrie. Und wir sind offen für den Aufbau von Partnerschaften mit weiteren digitalen Unternehmen. Gemeinsam mit unseren Partnern definieren wir die Möglichkeiten und Chancen dieses dynamischen Sektors neu, und ich freue mich auf die transformative Wirkung, die dieses integrierte digitale Ökosystem auf die Welt der Bahn haben wird", sagt Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG. Weitere Informationen über „Vossloh connect“ und unsere Partnerschaften finden Sie unter www.vossloh-connect.com Kontaktinformationen für die Medien:

Andreas Friedemann

Telefon: +49 (0) 2392 52-608

E-Mail: Presse@vossloh.com Kontaktinformationen für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

Telefon: +49 (0) 2392 52-609

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit rund 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren. Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit etwa 75 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern. Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Vossloh mit etwa 3.800 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.046,1 Mio.€.

10.10.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com