Deutz – Motoren laufen auf vollen Touren

Die Aktie von Deutz bildet seit Ende Oktober 2023 einen Aufwärtstrend und schraubte sich dabei bis auf EUR 6,05 und damit in den Bereich der Hochs vom Frühsommer 2023 nach oben. Heute startete die Aktie schwächer und sackte dabei in den im Februar 2024 gebildeten Seitwärtstrend zwischen EUR 5,50 und EUR 5,80. MACD- und RSI-Indikator sind auf Tagesbasis neutral zu bewerten. Der langfristige RSI-Indikator ist noch in der überkauften Zone. Neue Kaufimpulse erhält die Aktie erst oberhalb des jüngsten Hochs von EUR 6,05 mit der Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis EUR 6,60 (138,2%-Retracementlinie). Rücksetzer unter EUR 5,50 könnten hingegen eine Verkaufswelle bis EUR 5,00 auslösen.