Cham Group AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Erstes «echtes» Betriebsjahr des neuen Papieri-Quartiers



19.03.2024 / 07:00 CET/CEST



Medienmitteilung

Cham, 19. März 2024 Geschäftsbericht 2023 Erstes «echtes» Betriebsjahr des neuen Papieri-Quartiers Mieteinnahmen steigen von CHF 2.3 Mio. auf CHF 7.4 Mio.

Rege Bau- und Entwicklungstätigkeit verläuft nach Plan

Cham Group erzielt einen Konzerngewinn von CHF 15.6 Mio.

Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine unveränderte Dividende von CHF 12.00 pro Aktie Die Cham Group blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurück. Die Entwicklung des Papieri-Areals schreitet mit hoher Dynamik voran, die Bewirtschaftung der zunehmend belebten Gebäude läuft reibungslos und die Anziehungskraft des Quartiers nimmt weiter zu. Das Unternehmen blickt sehr zuversichtlich in die Zukunft. Die operativen Prioritäten liegen auch künftig auf den grossen Bauvorhaben und der Vermarktung der Flächen der dritten Entwicklungsetappe. Die Cham Group verbuchte einen gegenüber dem Jahr 2022 deutlich gesteigerten Mietertrag von CHF 7.4 Mio. (Vorjahr CHF 2.3 Mio.) und ein Nettoergebnis aus Verkauf Promotionsliegenschaften von CHF 18.7 Mio. (Vorjahr CHF 19.6 Mio.). Das betriebliche Ergebnis vor Neubewertung liegt bei CHF 21.2 Mio. (Vorjahr 21.4 Mio.). Der Gesamtwert des Immobilienportfolios blieb mit CHF 444 Mio. (Vorjahr CHF 448 Mio.) praktisch stabil. Den Zugängen aus den planmässig verlaufenden Investitionen der Entwicklungstätigkeit standen Abgänge infolge der Eigentumsübertragung von Stockwerkeigentumseinheiten und eine minime Bewertungskorrektur (-1.3%) aufgrund des gestiegenen Diskontsatzes gegenüber. Der erzielte Konzerngewinn belief sich auf CHF 15.6 Mio. (Vorjahr CHF 74.2 Mio. nach Neubewertung). Professionelles Quartiermanagement und Auszeichnung für Energiekonzept Das Jahr 2023 stellte für die Cham Group ein eigentliches erstes Betriebsjahr seit Fertigstellung der ersten Bauetappe dar. Mit dem Einzug der Mieterinnen und Mieter in die Maschinengasse gegen Ende des Jahres 2022, dem Bezug der letzten Stockwerkeigentumseinheiten in den ehemaligen Papiermaschinenhallen Anfang 2023 und der Fertigstellung des Bürobaus «Zentrallager» im Oktober nahm der ordentliche Immobilienbetrieb definitiv Fahrt auf – ein positives Momentum für das gruppeneigene Bewirtschaftungsteam. Dieses betreut das Immobilienportfolio der Cham Group mit einem hohen Anspruch an Qualität und Effizienz. Neben der sorgfältigen Bewirtschaftung legt das Unternehmen auch viel Wert auf das Management des neuen Lebensraums als Ganzes. Veranstaltungen wie das Herbstfest oder das Aktionärstreffen und Angebote wie der geschichtsträchtige Rundgang durch das ehemalige Fabrikgelände tragen dazu bei, dass sich nicht nur die Bewohnerinnen und Bewohner, sondern die gesamte Chamer Bevölkerung willkommen fühlt. Für die Cham Group ist das professionelle Quartiermanagement eine strategische Massnahme zum langfristigen Werterhalt. Auch das fortschrittliche und konsequent umgesetzte Energiekonzept ist werttreibend. Das Papieri-Quartier setzt nämlich vollständig auf erneuerbare Energie. Die eigenen Photovoltaikanlagen, das Flusswasserkraftwerk an der Lorze und die Erdsondenfelder steuern bereits 61% der benötigten Energie aus lokalen Quellen bei; der zugekaufte Strom ist zu 100% CO 2 -neutral. Für diese nachhaltige Energienutzung erhielt die Cham Group kürzlich die renommierte Auszeichnung «Watt d’Or», die jährlich vom Bundesamt für Energie für besonders innovative und überzeugende Konzepte verliehen wird. Rege Bautätigkeit Auf dem Papieri-Areal wurde im Jahr 2023 weiterhin rege gebaut. Die zweite Entwicklungsetappe umfasst ein Investitionsvolumen von rund CHF 95 Mio. und lässt neben dem Sportinternat OYM, das im August 2024 auf einer verkauften Parzelle seine Türen öffnet, und dem Hochhaus I auch 50 Mikroappartements und 36 Mietwohnungen im Hochhaus K entstehen. Der Abschluss dieses Bauvorhabens im Herbst dieses Jahres wird den Soll-Mietertrag der Cham Group um CHF 2.4 Mio. stärken, während der Verkauf der 61 Stockwerkeigentumseinheiten im Holzhybrid-Hochhaus substanziell zum Promotionsergebnis im Folgejahr beitragen wird. Das Hochhaus wird im Frühling 2025 bezugsbereit sein. Nahversorgung im Quartier dank Migros Auch die Projekte der dritten Etappe mit Investitionen von rund CHF 80 Mio. kommen gut voran. Die 63 Wohneinheiten und 12'500 m2 Büro-, Verkaufs- und Gewerbeflächen werden per Mitte 2026 fertiggestellt sein und die Soll-Mietertragsbasis der Cham Group um voraussichtlich CHF 4.3 Mio. vergrössern. Für die Nahversorgung im Quartier ideal: Die Detailhändlerin Migros wird in einem der zwei Gebäude einen grossen Teil des Erdgeschosses belegen. Mit weiteren Interessenten laufen Verhandlungen. Die Vermarktung der Büroflächen, die sich durch eine besonders hohe Nutzungsflexibilität auszeichnen, wird im Frühjahr 2024 lanciert. Die vierte Etappe der Papieri-Entwicklung nimmt ebenfalls Form an. Geplant werden zwei Wohnhochhäuser mit je rund 7000 m2 Wohnfläche, deren Ausgestaltung im Rahmen eines Architekturwettbewerbs bereits vertieft wurde. Im Frühling 2024 wird die Jury die Planerteams für die weitere Bearbeitung bestimmen. Umnutzung von historischen Gebäuden und konkrete Pläne für das Pavatex-Areal Die besondere Anmutung des Papieri-Areals geht nicht zuletzt auf die städtebaulich gekonnte Verbindung von Neubauten und historischen Gebäuden zurück. Das imposante Kesselhaus spielt in diesem Zusammenhang eine besondere Rolle: Im Dezember 2023 reichte die Cham Group die Baueingabe für dessen Sanierung und Umnutzung ein. Geplant ist ein Gastronomieangebot ab dem Jahr 2026. Das Unternehmen ist bereits in Kontakt mit einem erfahrenen Betreiber. Positive Kontakte bestehen auch zu Interessenten für die rund 4000 m2 Bürofläche, die im Duroluxgebäude und im Trafogebäude entstehen werden. Auf dem Südteil des Pavatex-Areals arbeitet die Cham Group eng mit der Gemeinde Cham zusammen. Die beiden Parteien präsentierten der Öffentlichkeit im ersten Halbjahr 2023 die Ergebnisse des Studienverfahrens zur weiteren Arealentwicklung. Im Jahr 2024 stehen als nächste Schritte die Erarbeitung des Richtprojekts und des zugehörigen Bebauungsplans – es entstehen mehrheitlich Wohnungen sowie ein Schulhaus – an. Komfortable Finanzierungsstruktur Mit einer Eigenkapitalquote von 78.9% (Vorjahr 77.0%) verfügt die Cham Group weiterhin über eine ausgesprochen solide Eigenkapitalbasis. Der Nettoinventarwert (NAV) der Cham Group-Aktie stieg von CHF 503.41 auf CHF 512.65. Trotz gestiegener Baukosten und Änderungen im Zinsumfeld ist das Unternehmen für die weiteren geplanten Entwicklungen komfortabel finanziert und wird für die Fertigstellung des Papieri- und des Pavatex-Areals keine Kapitalschritte vornehmen müssen. Generalversammlung Die 113. Generalversammlung der Cham Group wird am 24. April 2024 stattfinden. Der Verwaltungsrat wird für das Geschäftsjahr 2023 eine unveränderte Ausschüttung von CHF 12.00 pro Aktie beantragen. Die Verwaltungsräte Philipp Buhofer (als Präsident), Christoph Caviezel, Claude Ebnöther, Annelies Häcki Buhofer und Felix Thöni werden sich für eine weitere einjährige Amtsperiode zur Wiederwahl stellen. Ausblick auf das Jahr 2024 Im Jahr 2023 erzielte die Cham Group deutlich sichtbare Fortschritte auf Ebene Planung, Bau und Betrieb. Das Jahr 2024 sollte ähnlich dynamisch ablaufen. Die operativen Prioritäten des Unternehmens liegen auf den grossen Bauvorhaben und der Vermarktung der Wohnungen im Hochhaus K sowie der kommerziellen Flächen der dritten Entwicklungsetappe. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung sind für das Jahr 2024 zuversichtlich und überzeugt, dass die Cham Group ihre Ziele wiederum erreichen wird. Die Gremien bedanken sich herzlich bei den Mitarbeitenden für ihren grossen Einsatz, bei den Geschäftspartnern für ihre professionelle Leistung und bei den Aktionärinnen und Aktionären für ihr anhaltendes Vertrauen. *** Weitere Details zur Entwicklung der Cham Group im Jahr 2023 finden Sie im Geschäftsbericht auf der Website https://www.chamgroup.ch. Für weitere Informationen IR-Beauftragter Cham Group AG

Edwin van der Geest

E-Mail: investoren@chamgroup.ch

Wichtigste Kennzahlen 01.01.2023 - 31.12.2023 01.01.2022 - 31.12.2022 Erfolgsrechnung (in Mio. CHF) Ertrag aus Vermietung 7.4 2.3 Nettoergebnis aus Verkauf Promotionsliegenschaften 18.7 19.6 Betriebliches Ergebnis vor Neubewertung 21.2 21.4 Erfolg aus Neubewertung* -5.8 58.2 Konzerngewinn 15.6 74.2 Bilanz (in Mio. CHF) 31.12.2023 31.12.2022 Promotionsliegenschaften 40.3 72.1 Renditeliegenschaften 193.6 186.1 Entwicklungsliegenschaften 210.6 190.0 Finanzverbindlichkeiten 25.2 24.9 Eigenkapital 376.1 366.7 Eigenkapitalquote in % 78.9 77.0 NAV zum Marktwert pro Aktie (CHF) 512.65 503.41 Über die Cham Group Die Immobiliengesellschaft Cham Group konzentriert sich auf die Entwicklung des Papieri-Areals im Zentrum von Cham. Auf dem ehemaligen Fabrikgelände entsteht etappenweise bis 2035 ein elf Hektar umfassendes neues Quartier mit je rund 1000 Wohnungen und Arbeitsplätzen. Durch ihr integriertes Geschäftsmodell deckt die Cham Group den gesamten Lebenszyklus der Liegenschaften von der Entwicklung über den Bau bis zu Bewirtschaftung und Werterhalt ab. Nachhaltigkeit und schonender Umgang mit Ressourcen sind dabei zentrale Anliegen. Weiteres Wachstum kann die Cham Group durch Zukäufe von zusätzlichen Entwicklungs- und Anlageliegenschaften in der erweiterten Region generieren. In einem ersten Schritt wurde 2018 das an das Papieri-Areal angrenzende Pavatex-Areal erworben, das ebenfalls entwickelt wird. Die Aktien der Cham Group AG (Valorennummer 193185) werden über die ausserbörslichen Plattformen der Bank Lienhardt & Partner und der Berner Kantonalbank gehandelt.

