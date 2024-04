FPT gestaltet die Zukunft von KI und Cloud auf globaler Ebene in Zusammenarbeit mit NVIDIA

Das weltweit führende IT-Unternehmen FPT kündigte heute eine umfassende strategische Partnerschaft mit NVIDIA an, die darauf abzielt, Kunden in Vietnam und in allen Niederlassungen von FPT einen One-Stop-Shop für KI und Cloud anzubieten, der aus KI-Produkten, GPU-Infrastruktur, technischen Experten und Fachwissen besteht. Erreicht werden soll dies durch die Einrichtung von KI-Fabriken für die KI-Forschung und -Entwicklung in der Region, die Ausweitung fortschrittlicher KI- und Cloud-Fähigkeiten auf globaler Ebene und die Förderung zukunftsfähiger Arbeitskräfte im Technologiebereich.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240422258706/de/

The MoU signing ceremony took place in Hanoi, Vietnam, with the participation of FPT and NVIDIA senior executives (Photo: Business Wire)

FPT plant, 200 Millionen US-Dollar in den Aufbau einer KI-Fabrik zu investieren, die als souveräne Cloud dienen soll. Diese wird mit den neuesten Technologien von NVIDIA ausgestattet sein, darunter NVIDIA AI Enterprise Software und Frameworks, darunter NVIDIA AI Enterprise Software und Frameworks sowie NVIDIA H100 Tensor Core GPUs.

Diese Initiative ist ein wichtiger Teil der Strategie von FPT, die KI-Forschung und -Entwicklung zu stärken und KI-Anwendungen und -Lösungen mit Schwerpunkt auf generativer KI, autonomem Fahren und grüner Transformation für Nachhaltigkeit zu entwickeln. Dies ermöglicht es FPT, die Vision zu verwirklichen, Vietnam in eine KI-Nation zu verwandeln und die Einführung von KI-Anwendungen in Asien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Vietnam, Japan und Korea, zu beschleunigen.

AI Factory wird Cloud-GPU-Dienste bereitstellen, um die Unternehmenskunden von FPT weltweit beim Zugriff auf die wichtigsten Ressourcen zu unterstützen, um die Forschungskapazität zu verbessern, die Geschwindigkeit von KI-Anwendungen, insbesondere generativer KI, zu beschleunigen und Durchbrüche bei der Verbesserung von Produktivität und Kundenerfahrung zu erzielen.

Gleichzeitig hilft es FPT, den Aufbau und die Entwicklung von KI-Plattformen und -Anwendungen mit höherem Wert für Kunden in allen Branchen zu beschleunigen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit ist FPT dem NVIDIA Partner Network als Service Delivery Partner beigetreten und strebt an, ein globaler Systemintegrator zu werden, der das volle Potenzial der innovativen Produkte und Technologien von NVIDIA nutzt, um maßgeschneiderte Cloud-Services, Hardware, Software und vor allem generative KI-Lösungen zu entwickeln. FPT konzentriert sich auf drei wichtige Branchen, darunter die Automobilindustrie, die Fertigungsindustrie, das Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, und wird durchgängige generative KI-Dienste anbieten, die es Unternehmen ermöglichen, die nächste Stufe der Produktivität und Automatisierung zu erreichen. Die Integrationen werden die KI-Labore von FPT erweitern und neue Software-Frameworks einführen.

Darüber hinaus wird die Bildungsgruppe von FPT daran arbeiten, die KI-Belegschaft zu stärken, indem sie NVIDIAs Programme in Lehrpläne und -aktivitäten, Schulungsprogramme und Laboreinrichtungen sowohl auf Universitäts- als auch auf High-School-Ebene integriert, mit dem Ziel, innerhalb von 5 Jahren mindestens 30.000 Studenten zu erreichen.

FPT beabsichtigt außerdem, mit NVIDIA bei der Entwicklung von Cloud-Gaming mit NVIDIA GeForce NOW in Vietnam zusammenzuarbeiten.

Dr. Truong Gia Binh, Vorsitzender und Gründer der FPT Corporation, bekräftigte in seiner Rede anlässlich der Unterzeichnungszeremonie: "FPT engagiert sich für die digitale Transformation, KI, Cloud und Bildung. FPT ist bestrebt, seine F&E-Kompetenz zu verbessern und eine umfassende Plattform für hochmoderne Produkte und Dienstleistungen auf Basis von KI und Cloud zu schaffen, die die globalen Anforderungen übertrifft, und arbeitet daran, seine Vision zu verwirklichen, Vietnam durch die Zusammenarbeit mit NVIDIA in den Bereichen Technologie, Geschäftsentwicklung und Schulung zu einem KI-Hub der Welt zu machen."

Keith Strier, NVIDIA Vice President of Worldwide AI Initiative, sagte: "Durch die Beschleunigung von Innovationen im Gesundheitswesen, in der Landwirtschaft, im Klimabereich, in der Fertigung und in vielen anderen Bereichen hat KI das Potenzial, Leben zu verbessern und die Wirtschaft jeder Nation zu stärken. FPT arbeitet mit NVIDIA zusammen, um Organisationen in ganz Vietnam in die Lage zu versetzen, die Transformation voranzutreiben und das Land dabei zu unterstützen, eine KI-Nation zu werden."

Über die FPT Corporation

Die FPT Corporation (FPT) ist ein weltweit führender Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam. FPT ist in drei Kernbereichen tätig: Technologie, Telekommunikation und Bildung. In den mehr als drei Jahrzehnten seiner Entwicklung hat FPT kontinuierlich praktische und effektive Produkte für Millionen von Menschen und Zehntausende von Unternehmen und Nicht-Unternehmen weltweit bereitgestellt und damit die Position Vietnams auf der globalen Technologie-Landkarte etabliert. Um mit den neuesten Markttrends und aufkommenden Technologien Schritt zu halten, hat FPT das Made-by-FPT-Ökosystem aus Dienstleistungen, Produkten, Lösungen und Plattformen entwickelt, das Organisationen und Unternehmen ein nachhaltiges Wachstum ermöglicht und den Kunden ein unverwechselbares Erlebnis bietet. Im Jahr 2023 verzeichnete FPT einen Gesamtumsatz von 2,17 Milliarden US-Dollar und beschäftigte mehr als 48.000 Mitarbeiter. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://fpt.com/en.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240422258706/de/

Mai Duong (Frau)

FPT Software

PR-Manager

MCP.PR@fpt.com