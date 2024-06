EQS-News: NFON setzt Transformationsprozess weiter fort und vereint Vertrieb und Marketing in neu geschaffener Position des Chief Revenue Officers

EQS-News: NFON AG / Schlagwort(e): Personalie

NFON setzt Transformationsprozess weiter fort und vereint Vertrieb und Marketing in neu geschaffener Position des Chief Revenue Officers



13.06.2024

Merano Mettbach wird mit sofortiger Wirkung Chief Revenue Officer (CRO) von NFON

Optimierte Integration und Abstimmung von Marketing, Vertrieb, Partner und Customer Operations sowie Revenue- und Channel-Management

Einheitliche Revenue-Strategie soll Wachstumsdynamik von NFON nachhaltig steigern

München, 13. Juni 2024

– NFON, ein führender europäischer Anbieter von integrierter Cloud-Businesskommunikation, setzt seinen Transformationskurs 2024 weiter fort. Der bisherige Chief Commercial Officer (CCO), Gernot Hofstetter, ist aus dem Unternehmen ausgeschieden; die Position wird nicht nachbesetzt. Gleichzeitig vereint NFON mit der Implementierung der Position des Chief Revenue Officers (CRO) die Prozesslandschaften der Umsatzgenerierung in einer verantwortlichen Führungskraft und ernennt Merano

Mettbach

, bisher Chief Sales Officer, mit sofortiger Wirkung zum CRO. Damit stärkt NFON die Fokussierung auf dynamischeres Umsatzwachstum und weitere Effizienzsteigerung, mit dem Ziel einer nachhaltig profitablen Unternehmensentwicklung. Eine der zentralen Aufgaben von Merano Mettbach ist unter anderem die Entwicklung der künftigen Revenue-Strategie mit einer optimierten Integration und Abstimmung von Marketing, Vertrieb, Partner Operations sowie Revenue- und Channel-Management. Durch diese Zentralisierung stellt NFON sicher, dass alle Abteilungen zukünftig effizient auf gemeinsame Umsatzziele hinarbeiten.

Merano Mettbach, Chief Revenue Officer der NFON AG: „Aufgaben und Schnittstellen werden neu definiert, Bereichsstrategien angepasst und somit in eine einheitliche Revenue-Strategie überführt. Insbesondere müssen die unmittelbar für unsere Kunden und Partner verantwortlichen Einheiten gebündelt und Innovation, Effizienz sowie Wachstum bei NFON durch gezielte Initiativen gefördert werden.“

Durch die neue Position werden auch die drei strategischen Wachstumssäulen „innovative Produktentwicklung“‚ „Fokussierung auf vertriebliche Exzellenz“ sowie „Stärkung von Partnerschaften“ weiter gefördert. So können unter der Leitung des neuen CROs zukünftig neue Umsatzquellen noch fokussierter erschlossen und bestehende optimiert werden. Hierfür vereint Merano Mettbach eine umfassende Sicht auf den gesamten Kundenlebenszyklus und gewährleistet somit, dass alle kunden- sowie partnerbezogenen Maßnahmen darauf abzielen, den Umsatz bei NFON zu maximieren.

Kontakt Investor Relations

NFON AG

Friederike Thyssen

Vice President Investor Relations & Sustainability

+49 89 45300-449

ir-info@nfon.com

cometis AG

Claudius Krause

+49 611 205855-28

krause@cometis.de

Medienkontakte

NFON AG

Thorsten Wehner

Vice President Public Relations

+49 89 45300-121

thorsten.wehner@nfon.com

Über die NFON AG

Die NFON AG mit Headquarter in München ist ein führender europäischer Anbieter für integrierte Cloud-Businesskommunikation. Das börsennotierte Unternehmen (Börse Frankfurt, Prime Standard) zählt mit über 3.000 Partnern in 18 europäischen Ländern und acht Niederlassungen mehr als 55.000 Unternehmen zu seinen Kunden. Das NFON-Portfolio besteht aus vier Bereichen: Businesskommunikation, Integration, Kundenkontakt und Enablement. Mit dem Kernprodukt Cloudya, der smarten Cloud-Kommunikationsplattform, bietet NFON unkomplizierte Sprachanrufe, einfache Videokonferenzen und nahtlose Integration von CRM- und Collaboration-Tools für kleine und mittlere Unternehmen.

Sämtliche Cloud-Services von NFON werden in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland betrieben, deren Energiebedarf zu 100 % aus erneuerbaren Energien gedeckt wird. NFON begleitet Unternehmen mit intuitiven Kommunikationslösungen in die Zukunft der Businesskommunikation.

http://www.nfon.com/

Disclaimer

Diese Mitteilung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Die in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der „U.S. Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder aufgrund einer Ausnahmeregelung unter dem U.S. Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika wird nicht durchgeführt und die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung ist weder zur direkten noch zur indirekten Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, oder an US-Personen bestimmt.

