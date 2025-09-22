EQS-News: EuroTeleSites feiert zwei Jahre an der Wiener Börse – Fitch revidiert Ausblick auf positiv und bestätigt Investment-Grade-Rating

EQS-News: EuroTeleSites AG / Schlagwort(e): Rating

EuroTeleSites feiert zwei Jahre an der Wiener Börse – Fitch revidiert Ausblick auf positiv und bestätigt Investment-Grade-Rating



FitchRatings hat jüngst den Ausblick für EuroTeleSites AG von "Stabil" auf "Positiv" revidiert und das Long-Term Issuer Default Rating (IDR) des Unternehmens mit BBB– bestätigt, das als Investment Grade eingestuft wird. Dies spiegelt das anhaltende Vertrauen in die Finanzkraft und die strategische Ausrichtung von EuroTeleSites wider.

Anlässlich des zweijährigen Börsenjubiläums des Unternehmens am 22. September unterstreicht der verbesserte Ausblick die soliden Fortschritte seit dem Börsengang und stärkt die Stärke des Geschäftsmodells.

Bevorstehende Termine:

23. September – Investoren Konferenz in München

14. Oktober – Veröffentlichung der Q3-Ergebnisse

15. Oktober – Investorenpräsentation zu den Q3-Ergebnissen

