EQS-News: EuroTeleSites feiert zwei Jahre an der Wiener Börse – Fitch revidiert Ausblick auf positiv und bestätigt Investment-Grade-Rating

EQS Group · Uhr
EuroTeleSites feiert zwei Jahre an der Wiener Börse – Fitch revidiert Ausblick auf positiv und bestätigt Investment-Grade-Rating

22.09.2025 / 09:56 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

FitchRatings hat jüngst den Ausblick für EuroTeleSites AG von "Stabil" auf "Positiv" revidiert und das Long-Term Issuer Default Rating (IDR) des Unternehmens mit BBB– bestätigt, das als Investment Grade eingestuft wird. Dies spiegelt das anhaltende Vertrauen in die Finanzkraft und die strategische Ausrichtung von EuroTeleSites wider.

Anlässlich des zweijährigen Börsenjubiläums des Unternehmens am 22. September unterstreicht der verbesserte Ausblick die soliden Fortschritte seit dem Börsengang und stärkt die Stärke des Geschäftsmodells.

Bevorstehende Termine:

  • 23. September – Investoren Konferenz in München
  • 14. Oktober – Veröffentlichung der Q3-Ergebnisse
  • 15. Oktober – Investorenpräsentation zu den Q3-Ergebnissen

22.09.2025 CET/CEST

Sprache:Deutsch
Unternehmen:EuroTeleSites AG
Lassallestraße 9
1020 Wien
Österreich
E-Mail:info@eurotelesites.com
Internet:eurotelesites.com
ISIN:AT000000ETS9
Börsen:Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID:2201336
Ende der MitteilungEQS News-Service

2201336 22.09.2025 CET/CEST

