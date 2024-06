EQS-News: NFON AG berichtet im Rahmen der Hauptversammlung über erfolgreiches Jahr 2023 und die weitere Zukunftsstrategie

EQS-News: NFON AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

NFON AG berichtet im Rahmen der Hauptversammlung über erfolgreiches Jahr 2023 und die weitere Zukunftsstrategie

NFON startet erfolgreich Transformationsprozess und strategische Neuausrichtung im Jahr 2023

Andreas Wesselmann, seit Anfang 2024 CTO der NFON AG, präsentiert Pläne zur Stärkung der Innovationskraft und spricht über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei NFON

82,12 % des Grundkapitals auf der Hauptversammlung vertreten, alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit angenommen

München, 28. Juni 2024 – NFON, ein führender europäischer Anbieter für integrierte Cloud-Businesskommunikation, hat heute die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2023 abgehalten. Zahlreiche Aktionärinnen und Aktionäre fanden sich in der Börse München zum persönlichen Austausch mit dem Vorstand der NFON AG ein. Das vertretene Grundkapital lag bei 82,12 %. Allen Tagesordnungspunkten wurde mit großer Mehrheit zugestimmt.

Das Zusammenkommen in München nutzte auch der seit Anfang 2024 im Vorstand von NFON tätige Chief Technology Officer (CTO) Andreas Wesselmann, um sich den Aktionärinnen und Aktionären persönlich vorzustellen. Als CTO richtet er unter anderem den Fokus darauf, technologische Innovationen für die Cloud-Softwarelösungen von NFON in skalierbare Geschäftsmodelle zu überführen und bestehende Produkte und Lösungen zuverlässig und ökonomisch weiterzuentwickeln. Insbesondere im Bereich Künstliche Intelligenz möchte Andreas Wesselmann mit NFON als innovativer Vorreiter Impulse setzen und Geschäftsmehrwert schaffen. Das NFON eigene KI Competence Centre ist dabei integraler Bestandteil dieser Strategie. Vor seinem Wechsel zu NFON war er bei SAP Mitglied im Global Leadership Team und als Senior Vice President für SAP HANA Database & Analytics zuständig.

Mit dem Ziel, dem Selbstverständnis als innovativer Vorreiter der integrierten Cloud-Businesskommunikation im europäischen Markt wieder gerecht zu werden und die Marktpotenziale künftig entsprechend ausschöpfen zu können, setzt NFON auf operative Exzellenz als Basis. Durch die Neubesetzung und Umgestaltung der Managementebenen, einschließlich der Einführung neuer Verantwortungsbereiche im C-Level wurden bereits im zweiten Halbjahr 2023 wesentliche Maßnahmen hierfür umgesetzt. Darüber hinaus wurden 2023 übergreifend Maßnahmen zur Optimierung der Prozess- und Systemlandschaft durchgeführt. Trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten und einer deutlichen Zurückhaltung im Investitionsverhalten der Unternehmen konnte NFON den Umsatz im Geschäftsjahr 2023 auf 82,3 Mio. Euro steigern, wobei sich die wiederkehrenden Umsätze um 4,8 % auf 77,1 Mio. Euro erhöhten. Dies entspricht einem sehr hohen Anteil der wiederkehrenden Umsätze von 93,7 %. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) konnte signifikant um rund 9 Mio. Euro auf 8,4 Mio. Euro gesteigert werden.

Mit Blick auf die Zukunft ist es das vorrangige Ziel des Vorstands, das Unternehmen kontinuierlich nachhaltig profitabel zu entwickeln. Langfristiges Ziel dabei ist, dass sich die Profitabilität überproportional zum Umsatz verbessert, wobei das Umsatzwachstum mindestens das Marktwachstum erreicht. Um die operative Exzellenz als solides Fundament hierfür zu erreichen, treibt NFON auch im laufenden Geschäftsjahr 2024 die Transformation konsequent weiter voran.

Patrik Heider, CEO und CFO der NFON AG: „2023 war für NFON ein wichtiges und erfolgreiches Jahr. Wir haben strategische Weichenstellungen vorgenommen und einen Transformationsprozess angestoßen. Wir sind auf dem Weg zu nachhaltig profitablem Wachstum und fokussieren uns darauf, mit Innovationen und dem Einsatz von künstlicher Intelligenz technologischer Vorreiter im Markt zu sein. Erfreulicherweise haben unsere Maßnahmen bereits im Geschäftsjahr 2023 positive Effekte auf die Performance von NFON gehabt und wir konnten erstmals seit dem Börsengang einen positiven Free Cashflow erzielen. Im ersten Quartal 2024 haben wir an die positive Entwicklung angeknüpft und erwarten auch für 2024 durch die Impulse unserer strategischen Maßnahmen profitables Wachstum.“

Die Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 stehen auf der Unternehmenswebseite der NFON im Bereich Investor Relations/Hauptversammlung zum Download zur Verfügung.

Kontakt Investor Relations NFON AG

Friederike Thyssen

Vice President Investor Relations & Sustainability

+49 89 45300-449

ir-info@nfon.com

cometis AG

Claudius Krause

+49 611 205855-28

krause@cometis.de

Medienkontakte

NFON AG

Thorsten Wehner

Vice President Public Relations

+49 89 45300 121

thorsten.wehner@nfon.com

Über die NFON AG

Die NFON AG mit Headquarter in München ist ein führender europäischer Anbieter für integrierte Cloud-Businesskommunikation. Das börsennotierte Unternehmen (Börse Frankfurt, Prime Standard) zählt mit über 3.000 Partnern in 18 europäischen Ländern und acht Niederlassungen mehr als 55.000 Unternehmen zu seinen Kunden. Das NFON-Portfolio besteht aus vier Bereichen: Businesskommunikation, Integration, Kundenkontakt und Enablement. Mit dem Kernprodukt Cloudya, der smarten Cloud-Kommunikationsplattform, bietet NFON unkomplizierte Sprachanrufe, einfache Videokonferenzen und nahtlose Integration von CRM- und Collaboration-Tools für kleine und mittlere Unternehmen.

Sämtliche Cloud-Services von NFON werden in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland betrieben, deren Energiebedarf zu 100 % aus erneuerbaren Energien gedeckt wird. NFON begleitet Unternehmen mit intuitiven Kommunikationslösungen in die Zukunft der Businesskommunikation.

http://www.nfon.com/

