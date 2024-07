EQS-News: A.H.T. Syngas setzt starkes Wachstum mit Projekten in Deutschland fort – Produktionsbeginn und Auslieferungen mehrerer Anlagen zur Erzeugung klimaförderlicher Energie

EQS-News: A.H.T Syngas Technology N.V. / Schlagwort(e): Expansion

Overath/Bonn/Leipzig, 04. Juli 2024. Die A.H.T. Syngas Technology N.V. ("AHT") (ISIN NL0010872388, WKN A12AGY), ein führendes Unternehmen in der Herstellung dezentraler und klimaförderlicher Biomassekraftwerke, hat in den vergangenen Monaten die starke operative Entwicklung des Vorjahres fortgesetzt. Nachdem eine erste Anlage für den japanischen Großkunden in der Auslieferung und Inbetriebnahme große Fortschritte macht, kann das Unternehmen auch für die angekündigte Expansion auf dem deutschen Markt konkrete Fortschritte berichten.

Für zwei Anlagen zum CO2-neutralen Ersatz von Erdgas auf Basis von Reststoffen (Altholz/Klärschlamm) hat nach Abschluss der spezifischen Kundenanpassungen im zweiten Quartal die Produktion der Komponenten begonnen. Die Auslieferung mit anschließender Inbetriebnahme der Anlagen ist im vierten Quartal geplant. Auftraggeber sind zwei mittelständische Unternehmen aus Bayern und Nordrhein-Westfalen, die durch die Nutzung von Synthesegas fossile Brennstoffe ersetzen und somit klimaschädliche Emissionen reduzieren. Das Auftragsvolumen der beiden Projekte liegt im mittleren einstelligen Millionenbereich.

„Mit dem Produktionsbeginn der bestellten Anlagen wird unsere Präsenz in Deutschland gestärkt. Die Wirtschaft in Deutschland und Europa steht vor der dringenden Aufgabe, einen maßgeblichen Schritt zur Reduzierung klimaschädlicher Emissionen wie CO2 zu leisten. Innovative Technologien, die auf die Verwertung von Reststoffen und damit den Ersatz fossiler Brennstoffe setzen, bieten dabei ein erhebliches Potenzial, um nachhaltige Beiträge zu leisten. Diese steigende Nachfrage spiegelt sich in unseren Auftragsbüchern wider. Die beiden nun im Bau befindlichen Anlagen zeigen die weitreichenden Möglichkeiten der AHT-Technologien“, sagt Gero Ferges, CEO der Gesellschaft.

Auslieferung einer Brikettieranlage

Auch die Beteiligung am Leipziger Unternehmen aremtech, mit ihrem Know-how für Aufbereitungs- und Verwertungsanlagen von Biomassen und Reststoffen zur Energiebereitstellung, und damit in der Wertschöpfungskette von AHT vorgelagert, trägt zum starken Umsatzwachstum bei. Hier wurde in den vergangenen Tagen eine standardisierte Brikettieranlage im Containerformat ausgeliefert, die jetzt beim Auftraggeber in Brandenburg in Betrieb genommen wurde und ab Mitte Juli mit der Produktion starten wird. In der Anlage werden standardisierte Einsatzstoffe hergestellt, die zur Erzeugung von Strom und Wärme eingesetzt werden. Der Auftrag hat ein Volumen von rund 0,6 Mio. Euro.

Über A.H.T. Syngas Technolgy N.V.

A.H.T. Syngas Technology N.V. ist ein in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Basic Board) einbezogenes Unternehmen, das klimaförderliche dezentrale Biomassekraftwerke plant und errichtet. Zugrunde liegt das sogenannte Doppelfeuerverfahren zur Synthesegasherstellung, das eine hocheffiziente Energieerzeugung ermöglicht. Mit seinen innovativen und nachhaltigen Lösungen trägt AHT zur Gestaltung der globalen Energiewende und der Verringerung von Treibhausgasemissionen bei.

