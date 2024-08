ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für UBS auf 31 Franken - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für UBS nach Quartalszahlen von 32 auf 31 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Zahlenwerk habe die Stabilität der Kerngeschäfte der Schweizer Bank in einer potenziell zerstörenden Phase der Neukalkulation von Dienstleistungen bestätigt, schrieb Analyst Peter Richardson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings reduzierte er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2025 und 2026./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2024 / 05:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------