DAX – Feuerwerk nach Fed-Entscheidung bleibt aus. Bewegung bei ThyssenKrupp

Die US-Notenbank hat sich für eine Zinssenkung um 50 Basispunkte entschieden. Die Aktienmärkte reagierten mehrheitlich positiv. Der DAX® schraubte sich anfangs auf knapp 18.900 Punkte nach oben. Im weiteren Verlauf bröckelten die Gewinne zwar, das Allzeithoch bleibt dennoch in greifbarer Nähe.

Unternehmen im Fokus

Meldungen zufolge plant BASF einen größeren Umbau des Konzerns. Details könnten auf dem Kapitalmarkttag kommende Woche vorgestellt werden. Die Aktie startete mit einem deutlichen Aufschlag und kratzte an der 200-Tage-Durchschnittsmarke. Die Tochter der Deutschen Telekom, T-Mobil US plant bis 2027 bis zu 50 Milliarden US-Dollar für Dividendenzahlung und Aktierückkäufe aufzuwenden. Die Deutsche Telekom hält 50,44 Prozent und profitiert damit vor allem von Dividenden. Dennoch gab die T-Aktie zum Handelsauftakt nach. Bei ThyssenKrupp deutet sich ein Stimmungswandel an. Im frühen Handel knackte die Aktie die Widerstandsmarke bei EUR 3,10. Die nächste Hürde liegt bei EUR 3,25 (Oberkante des Abwärtstrendkanals). Vonovia will die Tochter, Deutsche Wohnen, enger an sich binden. Dazu ist ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geplant. Die Vonovia-Aktie legte daraufhin leicht zu.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.990/19.718 Punkte

Unterstützungsmarken: 18.033/18.180/18.259/18.430/18.572/18.800 Punkte

Der DAX® eröffnete mit einem Gap auf knapp 18.900 Punkte. Im weiteren Verlauf gaben die Notierungen leicht nach. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren drehten in den Seitwärtstrend. Die Unterstützungsmarke von 18.800 Punkten hält aktuell noch. Damit verbunden besteht weiterhin die Chance auf einen Anstieg zum Allzeithoch. Gleichwohl muss mit Rücksetzern gerechnet werden. Kippt der Index unter 18.800 Punkte droht eine Konsolidierung bis 18.572 Punkte.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 11.06.2024 – 19.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 20.09.2019 – 19.09.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 93,41 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 113,20* 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 114,69*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.09.2024; 09:45 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD84PB 2,03* 17.500 20.000 21.03.2025 DAX® HD84PD 5,16 * 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 6,01 * 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 6,41 * 17.500 22.000 21.03.2025

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.09.2024; 09:45 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.