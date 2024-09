Arbonia AG / Schlagwort(e): Personalie

Arbonia ernennt Uwe Schiller zum neuen Chief Financial Officer (CFO)



27.09.2024 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Arbon, 27. September 2024 – Der Verwaltungsrat der Arbonia AG hat Uwe Schiller zum neuen CFO und Mitglied der Konzernleitung ernannt. Er tritt die Nachfolge von Daniel Wüest an, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch im Zuge der strategischen Neuausrichtung auf das Türengeschäft zum 30. September 2024 verlässt. Uwe Schiller übernimmt die Position im Oktober 2024.

Der 57-jährige Uwe Schiller begann seine berufliche Laufbahn 1996 als Ingenieur bei Philips in Zürich, bevor er 1999 zu Sunrise wechselte. Während seiner langen Tätigkeit bei Sunrise hatte er verschiedene Positionen im Finanzbereich inne, unter anderem in den Bereichen Controlling, Treasury, Accounting und Investor Relations. Im Jahr 2020 wurde er zum CFO von Sunrise ernannt. Zuletzt war Uwe Schiller, der sowohl die deutsche als auch die Schweizer Staatsbürgerschaft besitzt, Group CFO der Eraneos Group. Er hat einen Abschluss als B.Sc. sowie einen Ph.D. in Informationstechnologie von der Sheffield Hallam University (UK).



Der Verwaltungsrat der Arbonia ist überzeugt, mit Uwe Schiller einen erfahrenen Finanzexperten mit einem herausragenden Leistungsausweis gewonnen zu haben.



Daniel Wüest hat den Verwaltungsrat und die Konzernleitung informiert, die Funktion als CFO der Arbonia Gruppe abzugeben und verlässt das Unternehmen per 30. September 2024. Verwaltungsrat und Konzernleitung danken Daniel Wüest für sein grosses Engagement während seiner Zeit als CFO der Arbonia.

Kontakt

Fabienne Zürcher

Head Corporate Communications & Investor Relations

T +41 71 447 45 54

fabienne.zuercher@arbonia.com

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Arbonia AG Amriswilerstrasse 50 9320 Arbon Schweiz Telefon: +41 71 447 41 41 E-Mail: holding@arbonia.com Internet: www.arbonia.com ISIN: CH0110240600 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1997753

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1997753 27.09.2024 CET/CEST