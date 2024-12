EQS-Adhoc: The Grounds Real Estate Development AG: 40 Mio. EUR Eigenkapital gesichert

EQS-Ad-hoc: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

The Grounds Real Estate Development AG: 40 Mio. EUR Eigenkapital gesichert



18.12.2024 / 23:53 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

The Grounds Real Estate Development AG: 40 Mio. EUR Eigenkapital gesichert

Berlin, 18. Dezember 2024 – Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) gibt heute bekannt, dass die Durchführung der Kapitalerhöhung, in deren Rahmen sich ein von H.I.G. Capital gemanagter Fonds mit einem Volumen von rund 40 Mio. EUR an The Grounds beteiligt, gesichert ist. Die verschiedenen aufschiebenden Bedingungen, denen diese Beteiligung unterlag, sind eingetreten und der Investor hat gemäß der vorher abgeschlossenen Vereinbarung die Kapitalerhöhung gezeichnet. Hiermit wird die angekündigte Partnerschaft mit H.I.G. Capital jetzt umgesetzt. Der Brutto-Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich bei ca. 40,5 Mio. EUR liegen. Mit den Erlösen aus der Kapitalerhöhung will die Gesellschaft unter anderem neue Immobilienentwicklungsprojekte finanzieren. Hierdurch soll die gemeinsam mit dem neuen Großaktionär geplante Wachstumsstrategie umgesetzt werden.

Unternehmenskontakt:

The Grounds Real Estate Development AG

Jacopo Mingazzini, Vorstand

Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@tgd.ag

Web: www.thegroundsag.com

– Ende der Ad hoc-Mitteilung –

Ende der Insiderinformation

18.12.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: The Grounds Real Estate Development AG Charlottenstraße 79-80 10117 Berlin Deutschland Telefon: 030 2021 6866 Fax: 030 2021 6489 E-Mail: info@tgd.ag Internet: www.thegroundsag.com ISIN: DE000A2GSVV5, DE000A3H3FH2, DE000A40KXL9 WKN: A2GSVV, A3H3FH, A40KXL Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2054283

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2054283 18.12.2024 CET/CEST