EQS-News: Horus Pharma wird Zweitvermarktungspartner für Formycons Eylea®-Biosimilar FYB203 unter der Marke Baiama® in ausgewählten europäischen Ländern

Pressemitteilung // 17. September 2025



Horus Pharma wird Zweitvermarktungspartner für Formycons Eylea®-Biosimilar FYB203 unter der Marke Baiama®in ausgewählten europäischen Ländern



Planegg-Martinsried – Die Formycon AG (FWB: FYB, „Formycon“) gibt bekannt, dass die Klinge Biopharma GmbH („Klinge“), Lizenznehmer und exklusiver Inhaber der weltweiten Vermarktungsrechte für Formycons Eylea®1-Biosimilar FYB203 (Aflibercept), eine zusätzliche, semi-exklusive Lizenzvereinbarung mit Horus Pharma („Horus“) über die Vermarktung von FYB203/Baiama®2 in ausgewählten europäischen Ländern geschlossen hat. Diese folgt auf die im Januar mit der Teva Pharmaceuticals International GmbH („Teva“) geschlossene semi-exklusive Vermarktungspartnerschaft für FYB203/AHZANTIVE®3 in weiten Teilen Europas und Israel.

Im Rahmen der Vereinbarung mit Horus erhält Klinge Vorauszahlungen und Meilensteinzahlungen sowie Beteiligungen am Nettoumsatz. Formycon wird an allen Zahlungen an Klinge, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben, mit einem Prozentsatz im mittleren einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich beteiligt. Darüber hinaus wird Formycon im Auftrag von Klinge die Lieferkette für FYB203 koordinieren und zusätzliche Servicezahlungen sowie eine volumenabhängige Gewinnbeteiligung für die kommerzielle Marktversorgung erhalten.

Aflibercept wird zur Behandlung schwerer Netzhauterkrankungen, wie der neovaskulären altersbedingten Makuladegeneration (nAMD) eingesetzt, der häufigsten Ursache für starke Sehbeeinträchtigungen und Erblindung bei Patienten über 60 Jahren in Europa und Nordamerika.

Nicola Mikulcik, CBO der Formycon AG, sagt: „Wir freuen uns sehr, dass wir Horus Pharma, einen renommierten Spezialisten für Augenheilkunde, in den Kreis unserer hervorragenden Vertriebspartner aufnehmen konnten. Horus wird Baiama® in seinem Heimatmarkt Frankreich sowie in weiteren ausgewählten europäischen Ländern vermarkten. Dabei kommt Baiama® als Zweitmarke neben AHZANTIVE® auf den Markt. Unser Partner Teva, der bereits unser Lucentis®4-Biosimilar Ranivisio®5erfolgreich vermarktet, wird AHZANTIVE® europaweit einführen. Mit unserer Zwei-Marken-Partner-Strategie streben wir eine bestmögliche therapeutische Abdeckung an, um das hohe Marktpotenzial in Europa voll auszuschöpfen.“

Horus Pharmaist das zweitgrößte unabhängige ophthalmologische Unternehmen in Frankreich und zählt zu den führenden Akteuren in Europa. Seit mehr als 20 Jahren ist das Pharmaunternehmen für sein Know-how in der Entwicklung konservierungsmittelfreier Produkte in der Augenheilkunde bekannt. Dank einer nachhaltigen Forschungs- und Entwicklungspolitik verbessert Horus Pharma das tägliche Leben von Patienten durch die Entwicklung und den Vertrieb von Produkten für alle Bereiche der Augengesundheit.

Im Juni 2024 wurde das Aflibercept-Biosimilar FYB203 von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA zugelassen. Im Januar 2025 folgte die Zulassung durch die Europäische Kommission unter den Markennamen AHZANTIVE® und Baiama®.Einen Monat später erhielt FYB203 auch die Marktzulassung durch die britische MHRA.6



1) Eylea® ist eine eingetragene Marke von Regeneron Pharmaceuticals Inc. 2) Baiama® ist eine eingetragene Marke von Klinge Biopharma GmbH 3) AHZANTIVE® ist eine eingetragene Marke von Klinge Biopharma GmbH 4)Lucentis® ist eine eingetragene Marke von Genentech Inc.

5) Ranivisio® ist eine eingetragene Marke von Bioeq AG 6)Der Zeitpunkt der Markteinführung von FYB203 in Europa hängt vom Fortschritt und Ausgang laufender bzw. künftig möglicher patentrechtlicher Gerichtsverfahren oder eventueller Settlement-Vereinbarungen ab.

Alira Health hat Klinge und Formycon bei der Transaktion mit Horus Pharma als strategischer Berater unterstützt.





Über Formycon:

Die Formycon AG (FWB: FYB) ist ein führender, unabhängiger Entwickler von hochwertigen Biosimilars, Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer Arzneimittel. Das Unternehmen fokussiert sich auf Therapien in der Ophthalmologie, Immunologie, Immun-Onkologie sowie weiteren wichtigen Indikationsgebieten und deckt nahezu die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung über klinische Studien bis hin zur Einreichung und Zulassung durch die Arzneimittelbehörden ab. Für die Kommerzialisierung seiner Biosimilars setzt Formycon weltweit auf starke, vertrauenswürdige und langfristige Partnerschaften. Mit FYB201/Ranibizumab und FYB202/Ustekinumab hat Formycon bereits zwei Biosimilars auf dem Markt. Ein drittes Biosimilar, FYB203/Aflibercept, wurde von der FDA, der EMA und der MHRA zugelassen. Vier weitere Biosimilar-Kandidaten befinden sich derzeit in der Entwicklung. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen wichtigen Beitrag, um möglichst vielen Patientinnen und Patienten den Zugang zu hochwirksamen und bezahlbaren Medikamenten zu ermöglichen.

Die Aktien von Formycon sind im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY und sind Teil des Auswahlindex SDAX und TecDAX. Weitere Informationen finden Sie unter: www.formycon.com

Über Horus Pharma

Horus Pharma ist ein 2003 gegründetes, auf dem französischen und europäischen Markt führendes unabhängiges Pharmaunternehmen. Das Unternehmen ist insbesondere für sein Know-how in der Entwicklung konservierungsmittelfreier Produkte in der Augenheilkunde bekannt. Dank einer nachhaltigen Forschungs- und Entwicklungspolitik zur Entwicklung innovativer Lösungen und Produkte für alle Bereiche der Augengesundheit verbessert Horus Pharma das tägliche Leben von Patienten. Mit Hauptsitz in Nizza vertreibt Horus Pharma seine Produkte in Frankreich sowie international über seine Tochtergesellschaften in Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Spanien, der Schweiz und den nordischen Ländern. Mit Beteiligungen in Rumänien und Vertriebsvereinbarungen in West- und Osteuropa, Nordafrika, Südostasien und dem Nahen Osten und ist das Unternehmen in mehr als 30 Ländern vertreten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.horus-pharma.com

Über Biosimilars:

Seit ihrer Einführung in den 1980er Jahren haben biopharmazeutische Arzneimittel die Behandlung schwerer und chronischer Krankheiten revolutioniert. Bis zum Jahr 2032 werden viele dieser Arzneimittel ihren Patentschutz verlieren – darunter 45 Blockbuster mit einem geschätzten jährlichen Gesamtumsatz von weltweit mehr als 200 Milliarden US-Dollar. Biosimilars sind Nachfolgeprodukte von biopharmazeutischen Arzneimitteln, für die die Marktexklusivität abgelaufen ist. Sie werden in hoch regulierten Märkten wie der EU, den USA, Kanada, Japan und Australien nach strengen regulatorischen Verfahren zugelassen. Biosimilars schaffen Wettbewerb und ermöglichen so mehr Patienten den Zugang zu biopharmazeutischen Therapien. Gleichzeitig reduzieren sie die Kosten für die Gesundheitsdienstleister. Der weltweite Umsatz mit Biosimilars liegt derzeit bei etwa 21 Milliarden US-Dollar. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz bis 2030 auf über 74 Milliarden US-Dollar ansteigen könnte.

