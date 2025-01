IRW-News: Polaris Renewable Energy Inc.: Polaris Renewable Energy gibt den Termin für die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das 4. Quartal und das Jahr 2024 sowie Infos zur Telefonkonferenz für Investoren bekannt

IRW-PRESS: Polaris Renewable Energy Inc.: Polaris Renewable Energy gibt den Termin für die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das 4. Quartal und das Jahr 2024 sowie Infos zur Telefonkonferenz für Investoren bekannt

TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 20. Januar 2025 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) (Polaris oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es am Donnerstag, dem 20. Februar 2024, um 10:00 Uhr EST (16:00 Uhr MEZ) eine Telefonkonferenz und einen Webcast abhalten wird, um die Finanzergebnisse für das 4. Quartal und des Jahres 2024 zu erläutern.

Um an der Telekonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte die gebührenfreie Nummer 888-506-0062 oder die internationale gebührenfreie Nummer 973-528-00-11; der Zugangscode lautet 500570.

Oder treten Sie über die URL bei: tps://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2773/51196

Eine digitale Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird zwei Stunden nach Beendigung verfügbar sein.

Informationen zum Abruf der Aufzeichnung:

Toronto: 1 877-481-4010, Zugangscode: 47795

International (gebührenfrei): 1 919-882-2331, Zugangscode: 51196

Verfallsdatum der Aufzeichnung: 6. März 2025

Über Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. ist ein kanadisches börsennotiertes Unternehmen, das in der Entwicklung, dem Bau, dem Erwerb und dem operativen Betrieb von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien in fünf Ländern Lateinamerikas und der Karibik tätig ist.

Zu den Betrieben des Unternehmens gehören ein geothermisches Kraftwerk (~82 MW), vier Wasserkraftwerke (~40 MW), drei in Betrieb befindliche Solar (Photovoltaik)-Projekte (~35 MW) und nach Abschluss der Übernahme in Puerto Rico ein Windpark mit (26 MW).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Polaris Renewable Energy Inc.

Tel: +1 647-245-7199

E-Mail: info@PolarisREI.com

Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen, die unter anderem Aussagen über künftige Ereignisse oder künftige Leistungen, die erwartete Verwendung der Erlöse oder des/der Rating/s einer solchen Emission sowie die Akquisitions- und sonstigen Investitionspläne des Unternehmens, den etwaigen Nutzen für die Finanz- oder Geschäftsleistung des Unternehmens, das Abwicklungsdatum der Anleihen und die Notierung der Anleihen am Oslo Alternative Bond Market enthalten können, aber nicht darauf beschränkt sind. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Worten wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, sagt voraus, beabsichtigt, zielt ab, zielt darauf ab, antizipiert oder glaubt oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Worte und Phrasen identifiziert werden, oder sie können durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden können, könnten, sollten, würden oder werden oder auftreten oder erreicht werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen oder Leistungen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, etwaigen Zinszahlungen nachzukommen, die durch Faktoren wie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten beeinflusst werden können; die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Geothermie-, Solar- und Wasserenergieproduktion, Erschließungs- und/oder Explorationsarbeiten und die Genauigkeit von Wahrscheinlichkeitssimulationen, die zur Vorhersage möglicher geothermischer Ressourcen erstellt wurden; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; mögliche Schwankungen der Produktionsraten; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Geothermie- und Wasserkraftindustrie; politische Instabilität, Aufstände oder Kriege; Verfügbarkeit und Fluktuation von Arbeitskräften; Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauarbeiten oder bei der Aufnahme des operativen Betriebs; die Fähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzuführen, und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen sowie jene Faktoren, die im Abschnitt Risikofaktoren im Jahresbericht des Unternehmens beschrieben sind. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser dieser Pressemitteilung sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich solcher zukunftsgerichteter Informationen, wurden zum Datum dieser Pressemitteilung erstellt, und Polaris übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

QUELLE: Polaris Renewable Energy Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

