IRW-News: First Majestic Silver Corp.: First Majestic gibt Produktions- und Kostenprognose für 2025 sowie Details zur Telefonkonferenz bekannt

13. Februar 2025, Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB:FMV) (das Unternehmen oder First Majestic) freut sich, die konsolidierte Produktions- und Kostenprognose 2025 des Unternehmens für die vier produzierenden Untertageminen des Unternehmens in Mexiko bekannt zu geben, und zwar für die Silbermine Cerro Los Gatos (das Unternehmen hält eine Beteiligung von 70 % an dem Joint Venture Los Gatos, dem die Mine gehört), die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada. Das Unternehmen wird am Donnerstag, dem 20. Februar 2025, um 8:30 Uhr (Ortszeit Vancouver) eine Telefonkonferenz mit dem Management abhalten, um die Finanzergebnisse von First Majestic für das Jahr 2024 sowie die Produktions- und Kostenprognose für das Jahr 2025 zu erörtern.

PRODUKTIONSPROGNOSE 2025

Im Jahr 2025 erwartet das Unternehmen aus seinen vier in Betrieb befindlichen Minen in Mexiko eine zurechenbare Gesamtproduktion von 27,8 bis 31,2 Mio. Unzen Silberäquivalent (AgÄq), einschließlich 13,6 bis 15,3 Millionen Unzen Silber. Der Anstieg der prognostizierten Silberproduktion im Vergleich zum Jahr 2024 ist zurückzuführen auf die Hinzufügung der zurechenbaren Produktion der Silbermine Cerro Los Gatos infolge der Übernahme von Gatos Silver, Inc. durch das Unternehmen am 16. Januar 2025 sowie auf einen Anstieg der Silberproduktion von Santa Elena und von La Encantada nach der Rückkehr zum normalen Betrieb bei La Encantada im vierten Quartal 2024.

Eine Aufschlüsselung der Produktionsprognose für das Jahr 2025 nach einzelnen Minen ist in der nachstehenden Tabelle enthalten. Das Unternehmen meldet Kostenprognosen, um die Cash-Kosten und die nachhaltigen Gesamtkosten (All-in Sustaining Costs, AISC) auf Basis der zurechenbaren gewinnbaren Unzen AgÄq zu reflektieren. Die Metallpreis- und Fremdwährungsannahmen, die zur Berechnung der nachstehenden Zahlen verwendet wurden, lauteten: Silber: 29,00 $/Unze, Gold: 2.500 $/Unze, Blei: 0,95 $/Pfund, Zink: 1,25 $/Pfund und MXN:USD 19,5:1.

Produktionsprognose 2025

Betriebsstätte Unzen Silber Unzen Gold Pfund Blei Pfund Zink Unzen SilberÄq. Cash-Kosten AISC

(Mio.) (Tsd.) (Mio.) (Mio.) (Mio.) ($ per Unze AgÄq) ($ per Unze AgÄq)

Los Gatos, Mexiko (70 %) 5,0 - 5,6 3 - 4 29 - 32 47 - 53 8,4 - 9,4 11,98 - 12,56 15,03 - 15,92

Santa Elena, Mexiko 1,6 - 1,8 71 - 79 - - 7,7 - 8,6 14,91 - 15,71 18,60 - 19,79

San Dimas, Mexiko 4,3 - 4,8 55 - 61 - - 9,0 - 10,1 13,28 - 14,04 17,86 - 19,09

La Encantada, Mexiko 2,7 - 3,1 - - - 2,7 - 3,1 20,16 - 21,32 25,30 - 26,98

Betriebsstätten, gesamt 13,6 - 15,3 129 - 144 29 - 32 47 - 53 27,8 - 31,2 $14,10 - $14,86 $18,17 - $19,35

Unternehmen

Corp. G&A und Services - - - - - - 1,72 - 1,92

Konsolidiert, gesamt 13,6 - 15,3 129 - 144 28,7 - 32,0 47,3 - 52,7 27,9 - 31,1 $14,10 - $14,86 $19,89 - $21,27

1. Bestimmte angezeigte Beträge können aufgrund von Rundungsunterschieden nicht genau dem Gesamtbetrag entsprechen.

2. Cash-Kosten und AISC sind Kennzahlen, die nicht den GAAP entsprechen, und stellen keine standardisierten Finanzkennzahlen im Rahmen der Finanzberichterstattung des Unternehmens dar. Das Unternehmen berechnet die Cash-Kosten und die konsolidierten AISC wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt. Diese Kennzahlen wurden auf der Grundlage historischer Zeiträume nachgewiesen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Non-GAAP-Kennzahlen auf den Seiten 42 bis 52 des zuletzt eingereichten Lagebericht (Management's Discussion and Analysis (MD&A)) des Unternehmens für das dritte Quartal 2024 vom 7. November 2024, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar ist.

Das Unternehmen geht davon aus, dass seine konsolidierten AISC im Jahr 2025 innerhalb einer Spanne von 19,89 $ bis 21,27 $ pro zurechenbare zahlbare Unze AgÄq liegen werden. Ohne Berücksichtigung von nicht zahlungswirksamen Posten erwartet das Unternehmen für das Jahr 2025 mit AISC im Bereich zwischen 19,35 $ bis 20,67 $ pro zurechenbare zahlbare Unze AgÄq. Eine aufgeschlüsselte AISC-Kostentabelle ist nachstehend angeführt:

Kalkulation der AISC (All-In-Sustaining Cost) GJ 2025

($ per Unze AgÄq)

Gesamte Cash-Kosten pro zahlbare Unze Silberäquivalent 14,10 - 14,86

Gemein- und Verwaltungskosten 1,32 - 1,47

Nachhaltige Entwicklungskosten 0,94 - 1,00

Nachhaltige Kosten für Sachanlagen und Immobilien 1,75 - 1,96

Gewinnbeteiligung 0,70 - 0,78

Leasingzahlungen 0,54 - 0,60

Aktienbasierte Vergütungen (nicht zahlungswirksam) 0,40 - 0,45

Aufzinsung und Reklamationskosten (nicht zahlungswirksam) 0,14 - 0,15

AISC (Unze AgÄq) 19,89 - 21,27

AISC (Unze AgÄq ohne nicht zahlungswirksame Posten) 19,35 - 20,67

1. Die AISC sind eine nicht GAAP-konforme Kennzahl und werden auf Grundlage der konsolidierten Betriebsleistung des Unternehmens berechnet. Andere Bergbauunternehmen können die AISC aufgrund von Unterschieden in den zugrundeliegenden Rechnungslegungsprinzipien, der Definition von nachhaltigen Kosten und der Unterscheidung zwischen nachhaltigen und expansiven Kapitalkosten anders berechnen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Non-GAAP-Kennzahlen auf den Seiten 42 bis 52 der zuletzt eingereichten MD&A des Unternehmens für das dritte Quartal 2024 vom 7. November 2024, verfügbar auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov.

2. Die konsolidierten AISC beinhalten Schätzungen der allgemeinen und administrativen Kosten sowie der nicht zahlungswirksamen Kosten von 1,86 bis 2,07 $ pro AgÄq-Unze.

KAPITALINVESTITIONEN IM JAHR 2025

Im Jahr 2025 plant das Unternehmen Investitionen in Höhe von etwa 182 Mio. $, die sich aus 80 Mio. $ für laufende Aktivitäten und 102 Mio. $ für Erweiterungsprojekte zusammensetzen. Dies stellt einen Anstieg von 34 % gegenüber der revidierten Prognose für die Kapitalausgaben im Jahr 2024 dar, der größtenteils auf die zusätzlichen zurechenbaren Kapitalausgaben der Silbermine Cerro Los Gatos zurückzuführen ist und mit der zukünftigen Wachstumsstrategie des Unternehmens im Einklang steht, die durch Explorations- und Entwicklungsaktivitäten bei Santa Elena und San Dimas untermauert wird.

Investitionsprognose 2025

Bereich Nachhaltig (Mio. $) Expansiv (Mio. $) Gesamt (Mio. $)

unterirdische Erschließung 28 $ 46 $ 74 $

Exploration - 49 $ 49 $

Sachanlagen 51 $ 5 $ 56 $

Unternehmensprojekte 1 $ 2 $ 3 $

Gesamt 80 $ 102 $ 182 $

Das Jahresziel 2025 beinhaltet auch Gesamtinvestitionen in Höhe von insgesamt 74 Mio. $ in die untertägige Erschließung, 49 Mio. $ in die Exploration, 56 Mio. $ in Sachanlagen und Ausrüstung, und 3 Mio. $ in Innovationsprojekte des Unternehmens. Das Management kann die Vorgaben im Laufe des Jahres revidieren, um die tatsächlichen und erwarteten Änderungen bei den Metallpreisen bzw. bei der Geschäftstätigkeit zu berücksichtigen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich die Kostenschätzungen im Zusammenhang mit der Prognose des Unternehmens für das Jahr 2025 als zutreffend erweisen werden. Weitere Einzelheiten zu den Risiken im Zusammenhang mit der Kapitalallokation des Unternehmens finden Sie im Abschnitt Risk Factors - Financial Risks - Allocation of Capital - Sustaining and Expansionary Capital im zuletzt eingereichten Jahresinformationsblatt (AIF) des Unternehmens.

Das Unternehmen plant für das Jahr 2025 Explorationsbohrungen mit einer Gesamtlänge von ungefähr 270.000 Metern (m), was eine erhebliche Steigerung gegenüber den 182.932 m im Jahr 2024 darstellt. Das Bohrprogramm 2025 wird voraussichtlich Bohrungen auf folgenden Standorten umfassen:

- Bei San Dimas sind rund 112.000 m an Bohrungen geplant; die Ergänzungsbohrungen (Infill und Stepout) sowie die Explorationsbohrungen werden sich auf das Umfeld der Mine und auf Zielbereiche in bereits aufgeschlossenen Bereichen (Brownfield), einschließlich wichtiger Strukturen für die Erzkontrolle in den Sektoren West, Central und Sinaloa konzentrieren. Bei der Exploration wurde ein ausgewogener Ansatz gewählt, um weitere vermutete Ressourcen entlang bekannter Erzgänge zu erschließen, vermutete in angedeutete Ressourcen umzuwandeln und neue Erzgänge an Orten aufzufinden, wo die Arbeiten aufgrund einer postmineralischen Deckschicht bisher zurückgestellt wurden. Darüber hinaus beabsichtigt das Explorationsteam, in die Bereiche Tayoltita und Santa Rita zurückzukehren, in denen in den letzten Jahren wenig bis gar keine Exploration stattgefunden hat.

- Bei Santa Elena sind etwa 57.000 m an Bohrungen geplant. Die Greenfield- und Brownfield-Bohrungen bei Santa Elena werden sich auf mehrere Ziele innerhalb eines 5-Kilometer-Radius um die Aufbereitungsanlage konzentrieren, wo neue geologische Erkenntnisse über die Stratigraphie des Bezirks große Gebiete mit Explorationspotenzial identifiziert haben. First Majestic wird die Bohrungen auf dem Projekt Navidad fortsetzen, wo sowohl Erweiterungs- als auch Infill-Bohrungen geplant sind.

- Bei Cerro Los Gatos sind etwa 76.000 m an Bohrungen geplant. Die Explorationsarbeiten werden sich auf die Überprüfung potenzieller Gebiete für eine Mineralisierungserweiterung auf den Zielen Central Deep und South East sowie auf einen ersten Schritt zur Erkundung des größeren Landpakets auf der Suche nach neuen Erzkörpern konzentrieren.

- Bei Jerritt Canyon sind etwa 18.000 m an Bohrungen geplant. Der Schwerpunkt der Explorationsarbeiten liegt auf der Überprüfung der Erweiterung der bekannten Erzkontrollstrukturen unterhalb der ausbeißenden Upper Plate (Deckgestein), wo das Vorhandensein großer mineralisierter Mengen möglich ist und bisher nur unzureichend überprüft wurde.

Das Unternehmen plant, im Jahr 2025 etwa 35.500 Meter an untertägigen Erschließungsarbeiten durchzuführen, verglichen mit 32.047 m im Jahr 2024. Das Erschließungsprogramm 2025 umfasst etwa 14.000 m bei San Dimas, 8.100 m bei Santa Elena, 7.800 m bei Cerro Los Gatos und 5.600 m bei La Encantada. Bei San Dimas plant das Unternehmen, die Erschließungsstrecken auf die Erzgänge Perez, Regina und Elia zu konzentrieren. Im Bezirk Santa Elena werden sich die untertägigen Erschließungsarbeiten voraussichtlich auf Ermitaño und die Weiterentwicklung der Luna-Rampe konzentrieren. Im Bezirk Cerro Los Gatos sollen die Erschließungsarbeiten in allen Segmenten (NW, Central und SE) der Mine erfolgen. Bei La Encantada plant das Unternehmen die Erschließung der Erzkörper Ojuelas und Milagros für die Produktion im Jahr 2025.

DETAILS ZUR TELEFONKONFERENZ

Das Unternehmen wird am Donnerstag, dem 20. Februar 2025, um 8:30 Uhr (PT) / 11:30 Uhr (ET) eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, um Investoren und Analysten über den aktuellen Stand des Unternehmens zu informieren und die Gewinn- und Produktionsergebnisse für 2024 sowie die Prognose für 2025 zu erörtern.

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, verwenden Sie bitte die folgenden Einwahlnummern:

Gebührenfrei Kanada & USA: 1-844-763-8274

Außerhalb Kanadas & der USA: +1-647-484-8814

Gebührenfrei Deutschland: +49-69-17415718

Gebührenfrei UK: +44-20-3795-9972

Die Teilnehmer sollten sich mindestens 15 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz einwählen, um sicherzustellen, dass sie rechtzeitig an der Konferenz teilnehmen.

Ein Live-Webcast der Telefonkonferenz wird über den February 20, 2025 Webcast Link auf der Homepage von First Majestic unter www.firstmajestic.com zugänglich sein. Ein Archiv des Webcast wird etwa eine Stunde nach Ende der Veranstaltung zur Verfügung stehen und drei Monate lang über denselben Link wie die Live-Veranstaltung zugänglich sein.

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird etwa eine Stunde nach Ende der Veranstaltung telefonisch abrufbar sein:

Gebührenfrei Kanada & USA: 1-855-669-9658

Außerhalb Kanadas & der USA: +1-412-317-0088

Zugangscode: 7307775

Die telefonische Aufzeichnung wird sieben Tage lang nach Ende der Veranstaltung verfügbar sein.

ÜBER FIRST MAJESTIC

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko - die Silbermine Cerro Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Los Gatos Joint Venture, beteiligt, die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada - sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsanlagen, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten von Nevada (USA).

First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com, zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

gezeichnet

Keith Neumeyer, President & CEO

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen, Geschäftsaussichten oder -chancen des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht ermittelbaren Beträgen und Annahmen des Managements beruhen, die wiederum auf der Erfahrung und Wahrnehmung des Managements in Bezug auf historische Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen basieren. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: die Annahmen, die das Unternehmen für seine Produktions- und Kostenprognose für 2025 verwendet; Aussagen zu den Kapitalinvestitionen des Unternehmens im Jahr 2025; die Geschäftsstrategie des Unternehmens; zukünftige Planungsprozesse; der kommerzielle Bergbaubetrieb; Budgets; der Zeitplan und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion, AISC und Cash-Kosten; Kosten und Zeitplan für die Erschließung der Projekte des Unternehmens; Kapitalprojekte und Explorationsaktivitäten im Jahr 2025 und deren mögliche Ergebnisse; Bohrprogramme im Jahr 2025, einschließlich potenzieller Explorationsaktivitäten in den Gebieten Tayoltita und Santa Rita; und der operative Betrieb der zu 100 % unternehmenseigenen und betriebenen Münzprägeanstalt und die Produktion von Goldbarren aus der Münzprägeanstalt. Die Annahmen können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Folglich können die Prognosen nicht garantiert werden. Die Anleger werden dementsprechend ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf die Vorgaben und zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Garantie dafür gibt, dass die Pläne, Annahmen oder Erwartungen, auf die sich diese stützen, eintreten werden. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Aussagen über nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven und Mineralressourcenschätzungen können ebenfalls als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, sofern sie Schätzungen der Mineralisierung beinhalten, die bei der Erschließung des Konzessionsgebiets angetroffen werden, und im Falle von nachgewiesene und angedeutete Mineralressourcen oder nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven spiegeln solche Aussagen die Schlussfolgerung wider, die auf bestimmten Annahmen beruht, dass die Minerallagerstätte wirtschaftlich ausgebeutet werden kann. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele bzw. zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder betreffen (oft, aber nicht immer, unter Gebrauch von Wörtern oder Begriffen wie suchen, rechnen mit, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, vorhersagen, prognostizieren, Potenzial, Ziel, beabsichtigen, könnten, dürften, sollten, glauben und ähnliche Ausdrücke), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Die aktuellen Ergebnisse können von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem: die Dauer und die Auswirkungen globaler Gesundheitskrisen, wie Pandemien auf unsere Operationen und Mitarbeiter sowie die Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und Gesellschaft; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, einschließlich Inflationsrisiken; tatsächliche Ergebnisse von Explorationstätigkeiten; Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Bewertungen; Änderungen der Projektparameter im Zuge der Verfeinerung von Plänen; Rohstoffpreise; Schwankungen der Erzreserven, -gehalte oder -gewinnungsraten; die tatsächliche Leistung von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen im Vergleich zu den Spezifikationen und Erwartungen; Unfälle; Arbeitsbeziehungen; soziale und arbeitsrechtliche Unruhen; Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften; Änderungen in nationalen oder lokalen Regierungen; Änderungen der geltenden Gesetzgebung oder deren Anwendung; Regeln oder Vorschriften und deren Anwendung und Durchsetzung; Verzögerungen bei der Einholung von Genehmigungen, der Sicherung von Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschließungs- oder Bautätigkeiten; Wechselkursschwankungen; zusätzlicher Kapitalbedarf; staatliche Regulierung; Umweltrisiken; Reklamationskosten; Ergebnisse von anhängigen Rechtsstreitigkeiten; Einschränkungen des Versicherungsschutzes sowie jene Faktoren, die im Abschnitt Beschreibung der Geschäftstätigkeit - Risikofaktoren im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, der bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca, und im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

