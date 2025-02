AKTIE IM FOKUS: Infineon während Hauptversammlung auf Hoch seit 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Infineon sind am Donnerstag während der Online-Hauptversammlung mit 39,43 Euro auf das höchste Niveau seit August 2023 geklettert. Mit einem Jahresplus von einem Viertel sind sie 2025 drittbester Dax -Wert. Die nächste Charthürde liegt nun bei rund 40 Euro.

Die EU-Kommission in Brüssel genehmigte am Morgen die deutsche Beihilfe in Höhe von 920 Millionen Euro für die Errichtung des Werks des Halbleiterkonzerns Infineon in Dresden. In der Fabrik sollen Leistungshalbleiter sowie integrierte Schaltungen produziert werden. Dabei kann das Unternehmen die Produktion flexibel zwischen beiden Produktgruppen umstellen. Die neue Produktionsstätte schließt an ein bereits bestehendes Werk des Konzerns in Dresden an./ag/jha/