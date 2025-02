Aktualisierte Konjunkturprognosen für Eurozone und USA vom 20.02.2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am 20. Februar werden in der Eurozone und in den USA folgende Konjunkturdaten erwartet:

Prognose Vorwert EUROZONE 08.00 Uhr Deutschland Erzeugerpreise, Januar Monatsvergleich +0,6 -0,1 Jahresvergleich +1,2 +0,8 16.00 Uhr Eurozone Verbrauchervertrauen, Februar -14,0 -14,2 USA 14.30 Uhr Philly-Fed-Index, Februar 15,0 44,3 (in Pkt.) Erstanträge Arbeitslosenhilfe 215 213 (in Tsd.) 16.00 Uhr Index Frühindikatoren, Januar Monatsvergleich -0,1 -0,1

*Erstschätzung

(Jeweils in Prozent, soweit nicht anders angegeben.)

/jkr/ngu/mis