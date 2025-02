Original-Research: PNE AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: PNE AG - from First Berlin Equity Research GmbH 20.02.2025 / 15:20 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to PNE AG Company Name: PNE AG ISIN: DE000A0JBPG2 Reason for the Update research: Recommendation: Buy from: 20.02.2025 Target price: 19,00 Euro Target price on sight 12 Monate of: Last rating change: 02.02.2023: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 19,00. Zusammenfassung: PNEs vorläufiges 2024 EBITDA liegt zwischen EUR60 Mio. und EUR70 Mio. und

übertrifft die Guidance für 2024 von EUR40 Mio. bis EUR50 Mio. und FBe von EUR44,5

Mio.). Dies bedeutet, dass das EBITDA-Wachstum im Jahr 2024 bei mindestens 50% J/J liegt. Wir führen das höhere EBITDA vor allem auf ein deutlich besseres Ergebnis in der Projektentwicklung zurück. Für 2025 rechnet PNE mit

einem EBITDA von EUR70 Mio. bis EUR110 Mio., während der Marktkonsens bei EUR66,1

einem EBITDA von EUR70 Mio. bis EUR110 Mio., während der Marktkonsens bei EUR66,1 Mio. und FBe bei EUR64,2 Mio. liegen. Die für 2025 angestrebte EBITDA-Steigerung soll durch eine moderate Erhöhung der Projektverkäufe erreicht werden. PNE hält an ihrer Strategie fest, dem eigenen Ökostrom-Anlagenportfolio weitere Wind- und PV-Projekte hinzuzufügen, allerdings bei einem geringeren Ausbautempo. Wir gehen daher nunmehr von einem stärkeren Umsatz- und EBITDA-Beitrag des Projektsegments und einem langsameren Ausbau des eigenen Anlagenportfolios aus (jetzt +90 MW Wind im Jahr 2025 gegenüber +110 MW zuvor). Wir begrüßen die frühzeitige Veröffentlichung der Prognose für 2025, die die Ergebnistransparenz erhöht, sowie die stärkere Fokussierung auf die kurzfristige Rentabilität, die PNE hilft, zu positiven Nettoergebnissen zurückzukehren. Wir haben unsere Prognosen für 2024E und die folgenden Jahre angehoben. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung bestätigt unser Kursziel von EUR19. Eine höhere Bewertung des Segments Projektentwicklung wird durch eine niedrigere Bewertung des Segments Stromerzeugung ausgeglichen. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 19.00 price target. Abstract: PNE's preliminary 2024 EBITDA is between EUR60m and EUR70m and thus above guidance of EUR40m to EUR50m and FBe of EUR44.5m. This means that 2024 EBITDA growth is at least 50% y/y. We attribute the higher EBITDA mainly to a much better Project Development result. For 2025, PNE is guiding towards EBITDA of EUR70m to EUR110m, while market consensus was EUR66.1m and FBe EUR64.2m. The targeted 2025 EBITDA increase is to be achieved through a moderate increase in the volume of project sales. PNE is sticking to its strategy of adding wind and PV projects to its own green power plant portfolio, but at a slower pace. We thus now model a stronger Project segment revenue & EBITDA contribution and a slower expansion of the own plant portfolio (now +90 MW wind in 2025 versus +110 MW previously). We welcome the early publication of 2025 guidance, which increases earnings visibility, and the stronger focus on short-term profitability, which helps PNE to return to positive net results. We have raised our forecasts for 2024E and the following years. An updated sum-of-the-parts valuation confirms our EUR19 price target. A higher Project Development segment valuation is balanced by a lower Electricity Generation segment valuation. We reiterate our Buy rating.