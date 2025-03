Rückblick:

Das charttechnische Fazit vom jüngsten Wochenausblick ("Nach der besten Wochenperformance seit 16 Jahren befindet sich der Euro in einem Bullenmarkt") lautete wie folgt:

Die Konsolidierung oberhalb von 1,0800 Dollar ist tendenziell bullisch zu interpretieren und spricht für eine Fortsetzung auf der Oberseite Richtung 1,10 Dollar und höher in den kommenden Tagen und Wochen. Der Bereich 1,0630/50 Dollar fungiert nun mittelfristig als entscheidende Unterstützung auf der Unterseite. Größere Rücksetzer im Währungspaar bleiben oberhalb dieser Marke vorerst weiter kaufenswert aus charttechnischer Sicht.

Der Euro setzte in der abgelaufenen Handelswoche die Rallybewegung der Vorwoche weiter fort und stieg zeitweise bis in den Bereich um 1,0950 Dollar (siehe Chart unten).

Ausblick:

Der Höhepunkt der bevorstehenden Handelswoche ist ohne Zweifel der Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwochabend. Die eingepreiste Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte liegt aktuell bei lediglich einem Prozent. Der Markt rechnet also aktuell nicht mit einer Änderung beim Leitzins.

Umso wichtiger wird, was Fed-Chef Jerome Powell in der anschließenden Pressekonferenz ab 19:30 Uhr hiesiger Zeit in Bezug auf die zukünftige Geldpolitik sagen wird.

Bis auf die US-Einzelhandelsdaten am Montagnachmittag gehören nahezu alle im Wochenverlauf anstehenden Wirtschaftsdaten in die Kategorie "zweite Reihe" und sollten keine größeren Impulse beim Wechselkurs von Euro und Dollar auslösen können.

Charttechnischer Ausblick:

Nach dem jüngsten impulsiven Anstieg konsolidiert der Kurs des Währungspaar Euro/Dollar aktuell in einer symmetrischen Dreiecksformation die aufgelaufenen Kursgewinne. Diese Art von Chartformation trägt in der Regel einen trendbestätigenden Charakter und sollte nach einem Anstieg zuvor in der Regel nach oben aufgelöst werden.

Entsprechend wird für die kommenden Handelstage tendenziell ein weiterer Anstieg in den Bereich 1,1000 bis 1,1200 Dollar favorisiert aus charttechnischer Sicht.

Montag: 13:30 Uhr US-Einzelhandelsdaten

Dienstag: 11 Uhr ZEW-Index

Mittwoch: 19 Uhr Zinsentscheid US-Notenbank; 19:30 Uhr Pressekonferenz

Donnerstag: nur Daten aus der 2. Reihe

Freitag: nur Daten aus der 2. Reihe