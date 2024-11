Rückblick:

Das Fazit des jüngsten Wochenausblicks ("Der Euro ist auf dem Weg zu einem neuen Jahrestief") vom vergangenen Montag lautete wie folgt:

Mit dem Abverkauf am vergangenen Freitag und der Schwäche zu Wochenbeginn ist der Weg des geringsten Widerstands im Währungspaar Euro/Dollar weiter ganz klar abwärts. Neue Jahrestiefs unterhalb der Marke von 1,06 Dollar sind aus charttechnischer Sicht nur eine Frage der Zeit und könnten bereits im Wochenverlauf erreicht werden.

Der Euro ging im Wochenverlauf wie erwartet den Weg des geringsten Widerstands und markierte ein neues Jahrestief unterhalb der Marke von 1,0600 Dollar. Im Anschluss ging es weitere 100 Pips nach unten - erst knapp unterhalb der Marke von 1,0500 Dollar setzte im Wochenverlauf eine erste Stabilisierung ein.

Ausblick:

Nach den wichtigen US-Inflationsdaten in der Vorwoche stehen im Verlauf der bevorstehenden Woche eher Daten aus der zweiten Reihe auf dem Kalender. Am Montag und am Mittwoch tritt Christine Lagarde, Chefin der Eurpoäischen Zentralbank (EZB), ans Rednerpult und könnte den einen oder anderen Bewegungsimpuls auslösen.

Die wichtigsten Wirtschaftsdaten der Woche stehen am Freitag an, wenn die Einkaufsmanagerindex aus Europa und den USA veröffentlicht werden.

Charttechnischer Ausblick:

Nach der kräftigen Verkaufswelle seit der US-Präsidentschaftswahl auf ein neues Jahrestief ist in den kommenden Tagen tendenziell eine Konsolidierung beziehungsweise eine kleinere Erholungsphase Richtung 1,0600 Dollar einzukalkulieren.

So lange das Währungspaar allerdings nicht den Bereich des vorherigen Jahrestiefs aus dem April bei 1,06 Dollar überwinden kann, bleibt der Weg des geringsten Widerstands aus charttechnischer Sicht kurzfristig weiter abwärts gerichtet.

Montag: 19:30 Uhr Rede EZB-Chefin Lagarde

Dienstag: nur Daten aus der 2. Reihe

Mittwoch: 14:00 Rede EZB-Chefin Lagarde

Donnerstag: 16:00 Uhr US-Hausverkäufe

Freitag: 9:15/9:30/10:00/15:45 Uhr Einkaufsmanagerindizes FR/DE/EZ/USA