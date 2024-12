Rückblick:

Der Euro konnte sich im Verlauf der abgelaufenen Handelswoche wieder leicht erholen gegenüber dem US-Dollar und kletterte am Freitagnachmittag nach dem US-Arbeitsmarktbericht kurzzeitig wieder über die Marke von 1,06 Dollar. Dieses Level konnte allerdings nicht verteidigt werden.

Ausblick:

Die wichtigste Datenveröffentlichung der bevorstehenden und vorletzten richtigen Handelswoche des Kalenderjahres sind die US-Inflationsdaten am Mittwochnachmittag und am Donnerstagnachmittag. Am Mittwoch stehen die US-Konsumentenpreise ins Haus. Donnerstagnachmittag folgen die US-Produzentenpreise.

Die Daten könnten darüber entscheiden, ob die US-Notenbank am 18. Dezember noch einmal die Zinsen senkt oder nicht. Darüber hinaus steht am Donnerstagnachmittag noch der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) auf dem Kalender.

Es wird aktuell erwartet, dass die EZB um 14:15 Uhr am Donnerstag eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte bekanntgeben wird. Um 14:45 Uhr steht EZB-Chefin Christine Lagarde auf der Pressekonferenz Rede und Antwort.

Nach einem eher ruhigen Wochenauftakt ohne nennenswerte Daten wird es daher in der zweiten Wochenhälfte aller Voraussicht nach noch einmal turbulent für das Währungspaar.

Charttechnischer Ausblick:

Im Vier-Stundenchart des Währungspaars ist eine mögliche inverse Schulter-Kopf-Schulter Umkehrformation auszumachen, die sich allerdings mit recht hoher Wahrscheinlichkeit als Bullenfalle entpuppen wird. Ich rechne also nicht mit substanziell steigenden Euro-Notierungen.

So lange den Käufern kein Stundenschlusskurs oberhalb von 1,0620 Dollar gelingt, ist im Wochenverlauf mit weiteren Abgaben in den Bereich 1,0350 bis 1,0470 Dollar zu rechnen. Erst oberhalb von 1,0620 Dollar hellt sich die Chartsituation wieder entscheidend auf für die Käuferseite.

Montag: nur Daten aus der 2. Reihe

Dienstag: nur Daten aus der 2. Reihe

Mittwoch: 14:30 Uhr US Konsumentenpreise (CPI)

Donnerstag: 14:15 Uhr EZB Entscheid, 14:30 US PPI, 14:45 EZB PK

Freitag: nur Daten aus der 2. Reihe