Rückblick:

Das Fazit des jüngsten Wochenausblicks vom vergangenen Montag lautete wie folgt:

Nach der kräftigen Verkaufswelle seit der US-Präsidentschaftswahl auf ein neues Jahrestief ist in den kommenden Tagen tendenziell eine Konsolidierung beziehungsweise eine kleinere Erholungsphase Richtung 1,0600 Dollar einzukalkulieren. So lange das Währungspaar allerdings nicht den Bereich des vorherigen Jahrestiefs aus dem April bei 1,06 Dollar überwinden kann, bleibt der Weg des geringsten Widerstands aus charttechnischer Sicht kurzfristig weiter abwärts gerichtet.

Der Euro brachte zu Wochenbeginn die avisierte "kleinere Erholungsphase Richtung 1,0600 Dollar" - das Wochenhoch am Dienstag lag bei 1,0609 Dollar. Im Anschluss ging es wenig überraschend erneut gen Süden.

Am Freitag gab es dann noch einmal einen regelrechten Washout auf der Unterseite - EUR/USD fiel zeitweise bis in den Bereich um 1,0330 Dollar. Was steht in der kommenden Woche an?

Ausblick:

Das Datenhighlight der bevorstehenden Handelswoche sind die US-Inflationsdaten am Mittwochnachmittag. Um 16 Uhr wird der PCE-Preisindex publiziert, ein wichtiger Datenpunkt für die US-Notenbank.

Darüber hinaus sind noch die Inflationsdaten aus Deutschland am Donnerstag sowie das US-BIP am Mittwoch von Interesse. Am Donnerstag und Freitag dürfte es hingegen ruhig werden am Devisenmarkt: Am Donnerstag wird in den USA Thanksgiving gefeiert, Freitag ist traditionell ein Brückentag in Übersee.

Charttechnischer Ausblick:

Der dynamische Abverkauf und die schnelle Erholung am Freitagnachmittag könnten kurzfristig ein signifikantes Zwischentief darstellen. Entsprechend ist ausgehend vom Bereich 1,0420/40 Dollar im Wochenverlauf mit einer erneuten Erholung in den Bereich 1,0540/60 Dollar zu rechnen, potenziell deutlich höher.

Montag: nur Daten aus der 2. Reihe

Dienstag: 16 Uhr US-Verbrauchervertrauen

Mittwoch: 14:30 Uhr US BIP, 16 Uhr PCE-Preisindex

Donnerstag: Deutschland Inflationsdaten ganztags, US Bankfeiertag

Freitag: nur Daten aus der 2. Reihe