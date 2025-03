Kolumne von Stefan Riße

Während einige Indikatoren auf eine Bodenbildung hindeuten, zeigen andere, dass noch viel Raum für weitere Verluste bleibt. Besonders die US-Konjunktur wird eine Schlüsselrolle spielen: Wird sie stabil bleiben oder in eine Rezession abrutschen?

Aus stimmungstechnischer Sicht lässt sich die Situation am US-Aktienmarkt relativ schnell und einfach zusammenfassen: Befänden wir uns nur in einer Korrektur, dann wären jetzt die Niveaus erreicht, die nahelegen, dass es bald wieder nach oben geht. Die Stimmung hat sich bereits deutlich abgekühlt. Befinden wir uns jedoch in einem Bärenmarkt, dann ist dieser noch längst nicht zu Ende, denn extreme Niveaus von Pessimismus sind kaum erkennbar. Das lässt sich zum Beispiel gut an der von der Deutschen Bank ermittelten aggregierten Aktien-Positionierung ablesen.