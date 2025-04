EQS-News: PNE-Gruppe erhält Genehmigungen für zwei neue Windparks und eine Freiflächen-Photovoltaikanlage

EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PNE-Gruppe erhält Genehmigungen für zwei neue Windparks und eine Freiflächen-Photovoltaikanlage



04.04.2025

Die Genehmigungen ermöglichen die Installation von rund 185 MW erneuerbarer Energie

Nach ihrer Inbetriebnahme können die Anlagen insgesamt 73.000 Drei-Personen-Haushalte pro Jahr mit Strom versorgen.

Cuxhaven, 04. April 2025 – Die PNE-Gruppe hat die erforderlichen Genehmigungen für den Bau und Betrieb von zwei Onshore-Windparks in Hessen und einer Freiflächen- Photovoltaikanlage in Brandenburg erhalten.

Im Windpark Herzhausen in Mittelhessen sind derzeit sechs Windenergieanlagen mit einer Nennleistung von je 5,5 MW und einer Gesamtnennleistung von 33 MW geplant.

Der Windpark Welsche-Lied in Nordhessen soll aus vier Anlagen bestehen. Nach derzeitigem Planungsstand sind drei Anlagen mit je 7,2 MW und eine Anlage mit 6,2 MW vorgesehen. Die Gesamtleistung des Windparks würde damit 27,8 MW betragen.

Die Photovoltaikanlage Altlandsberg befindet sich auf dem Gebiet der gleichnamigen Stadt in Brandenburg. Sie ist mit rund 200.200 Modulen ausgestattet und verfügt über eine Gesamtnennleistung von rund 124 MWp.

Mit einer Gesamtnennleistung von 184,8 MW können die beiden Windparks und die Photovoltaikanlage nach ihrer Inbetriebnahme den jährlichen Strombedarf von rund 73.000 Drei-Personen-Haushalten decken.

"Die erhaltenen Genehmigungen sind ein wichtiger Schritt für unser weiteres Wachstum", erklärt Heiko Wuttke, Vorstandsvorsitzender der PNE AG. "Sie geben uns die Möglichkeit, unser Eigenbetriebsportfolio weiter auszubauen."

Die Strategie der PNE-Gruppe setzt auf Wachstum in allen Bereichen und sieht einen ausgewogenen Mix aus Projektverkäufen und dem Ausbau eigener Wind- und Photovoltaikparks vor. Die mittelfristigen Ziele für die Projektentwicklung bleiben ambitioniert: Bis 2027 soll das Eigenbetriebsportfolio auf 1,1 GW in Betrieb oder Bau ausgebaut werden und die Projektpipeline 10 bis 15 GW umfassen.

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX sowie im TecDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen. Für Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien ist die PNE-Gruppe ein gefragter Partner der Industrie.

Ihre Ansprechpartner:

PNE AG

Head of Corporate Communications

Alexander Lennemann

Tel: +49 47 21 7 18 - 453

E-Mail:

alexander.lennemann@pnegroup.com

PNE AG

Head of Investor Relations

Christopher Rodler

Tel: +49 40 879 33 - 114

E-Mail:

christopher.rodler@pne-ag.com

