AKTIE IM FOKUS: Stabilus etwas weiter erholt von Rekordtief - Großauftrag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Großauftrag aus China hat die Stabilisierung der Aktien von Stabilus am Dienstag in Gang gehalten. Mit 21,25 Euro lagen die Papiere des Autozulieferers etwas über ihrem Vortageshoch von 20,95 Euro. Zuletzt gewannen sie an der SDax -Spitze rund 9 Prozent. Im Marktcrash am Montagmorgen waren sie mit 17,48 Euro auf ein Rekordtief gefallen. Damit hatten sie 2025 mehr als 42 Prozent an Wert verloren.

Die intelligenten Türantriebe von Stabilus sind in China gefragt. Kürzlich sei ein Großauftrag über die Lieferung von jährlich mehr als 400.000 Türantriebssystemen ab dem Jahr 2026 von einem chinesischen Automobilhersteller eingegangen, hieß es aus Koblenz. Zu finanziellen Details wurden keine Angaben gemacht.

Branchenexperte Akshat Kacker von JPMorgan sah damit die Führungsstellung in dieser immer bedeutender werdenden Zuliefernische untermauert. Stabilus liefere nicht nur die Mechanik, sondern auch die Software dank gemeinsamer Entwicklung mit Synapticon. Stabilus selbst rechne mit einer Verfünffachung des globalen Bedarfs bis 2029 mit 5 Millionen Einheiten nach einer Million in diesem Jahr. Davon strebe man einen Marktanteil von rund einem Drittel an, so Kacker.

Der JPMorgan-Analyst traut den Aktien mit seinem Kursziel von 55 Euro eine klare Erholung zu - auch wenn man es mit einem Übergangsjahr inmitten makroökonomischer Unsicherheit aktuell schwer habe./ag/ajx/mis