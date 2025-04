EQS-News: Vermögensverwalter HKR LUNIS konsolidiert weiter im deutschen Markt

Emittent / Herausgeber: Seven2 GmbH / Schlagwort(e): Vereinbarung

Vermögensverwalter HKR LUNIS konsolidiert weiter

im deutschen Markt





Zusammenschluss mit Grossbötzl, Schmitz & Partner in Düsseldorf

Betreutes Kundenvermögen steigt damit auf rund 7,5 Mrd. Euro

München/Düsseldorf, 17. April 2025 – Die künftige Seven2-Mehrheitsbeteiligung HRK LUNIS hat eine Vereinbarung zum Zusammenschluss mit Grossbötzl, Schmitz & Partner mit Sitz in Düsseldorf geschlossen. Dies ist ein weiterer Schritt zur aktiven Konsolidierung des sehr heterogenen deutschen Marktes für bankenunabhängige Vermögensverwalter. Durch das Zusammengehen wird das betreute Kundenvermögen von HRK LUNIS auf rund 7,5 Mrd. Euro steigen. Seven2, eine führende europäische Private Equity-Gesellschaft, hatte erst Ende März dieses Jahres den mehrheitlichen Erwerb von HKR LUNIS bekanntgegeben. Diese Transaktion soll, vorbehaltlich der üblichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen, voraussichtlich im 4. Quartal 2025 rechtlich vollzogen werden (Closing).

Die Grossbötzl, Schmitz & Partner Vermögensverwaltersozietät (www.gsp-d.com) ist ein traditionsreicher Verwalter von Wertpapiervermögen für private und institutionelle Kunden. Das 1986 gegründete, vielfach ausgezeichnete Haus sieht seine besonderen Stärken in einem hohen Maß an Kontinuität und Verlässlichkeit für die Kunden auf Basis eines klaren Wertesystems. Das Zusammengehen mit HRK LUNIS steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen; das Closing wird für das 1. Quartal 2026 erwartet.

„Noch vor dem rechtlichen Vollzug der Beteiligung von Seven2 geht HRK LUNIS den nächsten Wachstumsschritt“, kommentiert Florian Wolff, Partner bei Seven2 und Leiter DACH-Region. „Der Schulterschluss mit Grossbötzl, Schmitz & Partner ist zugleich ein weiterer aktiver Beitrag zur notwendigen Konsolidierung des noch immer zersplitterten Marktes der unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Seven2 ist offen für weitere externe Wachstumsschritte mit unabhängigen Finanzdienstleistern oder Beratungsteams in der DACH-Region.“

Andreas Brandt, Vorstandsvorsitzender von HRK LUNIS, fügt hinzu: „Grossbötzl, Schmitz & Partner ist ein renommiertes Haus mit einer herausragenden Reputation. Wir freuen uns, dass HRK LUNIS seine regionale Präsenz in Nordrhein-Westfalen deutlich ausbauen kann. Mit der Vereinbarung, die auf gemeinsamen Werten und Ambitionen beruht, zeigen wir unsere Entschlossenheit, unsere Position als führender bankenunabhängiger Vermögensverwalter zusammen mit unserem künftigen Mehrheitseigner Seven2 zu festigen und auszubauen.“

Über Seven2

Seven2 ist eine unabhängige europäische Private-Equity-Gesellschaft, die sich vollständig im Besitz ihrer Partner befindet und KMU und Midcaps in ganz Europa finanziert. Sie investiert in potenzialreiche Unternehmen in den Hauptsektoren Technologie, Telekommunikation sowie Dienstleistungen. Sevent2 ermöglicht Unternehmern mit Fachwissen, praktischer Unterstützung und durch Investitionen, ein langfristiges nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Seven2, früher APAX Partners SAS, hat den Hauptsitz in Paris und verfügt über Büros in Mailand, Amsterdam und München.

Folgen Sie uns: www.seven2.eu | Seven2

