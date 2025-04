TAGESVORSCHAU: Termine am 28. April 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 28. April 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 AUT: Strabag, Jahreszahlen 07:30 FRA: Schneider Electric, Q1-Umsatz 08:00 DEU: Traton SE, Q1-Zahlen (detailliert) (10.00 h Analystenkonferenz) 10:00 DEU: Henkel, Hauptversammlung 11:00 DEU: Strombörse EEX, Jahreszahlen 18:00 DEU: Flatexdegiro, Q1-Zahlen 18:00 FRA: Vivendi, Q1-Umsatz und 10.00 h Hauptversammlung 19:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Zahlen 22:00 NLD: NXP Semiconductors, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: Erzeugerpreise 3/25 09:00 CHE: SNB Finanzierungsrechnung Schweiz 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 3/25 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 4/25 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Online-Pk Mercedes-Benz Truck und Partnern zu Elektrifizierung, Verkehrssicherheit und Fahrer-Image 09:30 DEU: Urteil erwartet im Prozess um Edelmetall-Betrug bei Aurubis mit mehr als 15 Millionen Euro Schaden 10:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung Bundesverband Windenergie Offshore e.V. (BWO) «Blick in den Koalitionsvertrag - Offshore-Wind im Fokus», Berlin 17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu Mikrochip-Industrie in der EU DNK: Gipfeltreffen nordisch-baltischer Minister zu Sicherheit und Zusammenarbeit in der Ostsee, Bornholm LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg

